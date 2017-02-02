Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2017

Палестина категорически против превращения Иерусалима в столицу Израиля
Бывший министр иностранных дел ПНА Набиль Шаат предостерёг США от переноса своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим…

Ближневосточный регионДействия новой Администрации США могут спровоцировать серьёзное обострение противостояния арабов и евреев вокруг Иерусалима, поскольку намерение Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим — это фактическое признание за евреями всего города. Об этом заявил высокопоставленный представитель палестинского руководства, бывший министр иностранных дел Палестинской национальной администрации Набиль Шаат в интервью телеканалу «Аль-Джазира», сообщает NEWSru.co.il.

В связи с этим он подверг резкой критике данное намерение Трампа, призвав его подумать о том, к чему это может привести. «Перенос посольства равнозначен признанию единого Иерусалима столицей Израиля. Это военное преступление. Арабский мир никогда на это не согласится. США больше не смогут выступать посредником в мирном процессе. Мы поднимем весь мир на борьбу с этой инициативой», — заявил он.

О нецелесообразности переноса американского посольства говорят и представители еврейской военной разведки. По её оценке, это может вызвать волнения арабских граждан Израиля, беспорядки на территориях, крах ПНА и разрыв с Иорданией — хранительницей святынь Иерусалима.

Пойдёт ли на этот шаг Трамп в этих условиях, пока неясно. Ведь принятие такого решения может привести к открытому противостоянию всего арабского мира против евреев и США.

Русская линия

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