Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2017

Россия попала в топ-10 самых стареющих стран мира
На одного пенсионера у нас приходится всего 2,4 работающих человека…

ДемографияНизкая рождаемость и колоссальное число абортов вполне закономерно приводят к тому, что население нашей страны стремительно стареет. По данным авторитетного агентства «Блумберг», Россия вошла в число 10 стран с наиболее низким соотношением количества людей трудоспособного возраста к числу пенсионеров в рейтинге, в который включены данные по 178 странам мира. В этом исследовании приводится соотношение численности граждан пенсионного возраста — от 65 и старше — к численности граждан трудоспособного возраста — от 15 до 64 лет.

Всё идёт к тому, что через несколько лет мы уверенно займём в этом рейтинге первую позицию, далеко опередив Сингапур и Францию (по 2,2 работника на одного вышедшего на пенсию), которые пока возглавили первую десятку. В России же содержат одного пенсионера 2,4 занятых граждан. Однако динамика демографии в нашей стране вызывает сильные опасения.

Кроме Сингапура и Франции нас пока опережают лишь Белоруссия, Мальта, Япония и Шри-Ланка. Здесь на одного пенсионера приходится по 2,3 работника. В первую десятку этого рейтинга также вошли Греция — с показателем 2,5, Болгария и Таиланд — по 2,6, сообщает Newsru.com.

При этом в Китае это соотношение равно 3,5, в США — 4,4, в Нигерии — 4,8, в Венесуэле — 5,1. Лучше всего ситуация складывается в Уганде, где на одного пенсионера приходится девять работающих. Такой высокий показатель здесь объясняется невысокой средней продолжительностью жизни и очень большой рождаемостью. Как это ни странно, в нищей Уганде люди не боятся иметь много детей, что следует взять на заметку в современной России, где основная отговорка у молодых родителей — «не хотим плодить нищету». И эта оговорка сыграет с современным молодым поколением злую шутку: содержать их в старости будет просто некому.

Русская линия

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