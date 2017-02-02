Тяжёлое состояние украинской экономики, усиливающийся военный конфликт на востоке страны, огромные потери от полного разрыва экономических связей с Россией, госдолг в 72 млрд долларов — всё это последствия «революции гидности», которая оказала крайне печальные последствия на благосостояние украинских граждан.

Сегодня на Украине складывается такая ситуация, что даже долгожданный четвёртый транш Международного валютного фонда в 1 млрд долларов, украинским властям придётся отдать обратно кредиторам в качестве погашения процентов по выданным ранее кредитам, сообщает РИА Новости.

Причём эта ситуация усугубляется тем, что у Киева до сих пор нет гарантий, что четвертый транш будет получен со стороны МВФ без задержек: Украине пока не удалось согласовать с Фондом новые пересмотренные и ужесточённые МВФ условия «программы сотрудничества». В лучшем случае в Киеве надеются получить четвертый транш в конце февраля. Худший вариант пока не рассматривается.

Удручающе выглядят перспективы Украины и в среднесрочной перспективе. В течение трёх лет, с 2017 по 2019 год, Украина должна будет выплатить 14 миллиардов долларов по внешним долгам. «Если посмотреть на график погашения внешнего долга, то благодаря реструктуризации частного госдолга 2016 год был самым легким. С каждым последующим годом расходы на погашение долга будут расти. Год выборов, 2019-й — пиковый в этом плане», — заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

По его данным, в золотовалютных резервах Украины сейчас 15,5 миллиардов долларов. Из них чистый резерв — 4 миллиарда долларов, остальное — это деньги всё того же МВФ. Таким образом, украинское правительство, как его и предупреждали три года назад, оказалось на «греческой игле». Мы все помним плачевную историю кредитов, которые получали Афины, вынужденные постоянно выплачивать проценты по ранее взятым кредитам и уже не имея возможности погасить сам кредит. Однако, если Грецию, как часть ЕС, Европа всё же решила спасти, то участь Украины в Брюсселе вряд ли кого-то когда-нибудь заинтересует.

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