Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2017

Русская Православная Церковь продолжает помогать братскому народу Украины
С момента начала конфликта на помощь мирным жителям Донбасса было собрано свыше 132 миллионов рублей и 570 тонн продуктов…

Священнослужители РПЦ помогают украинским беженцамТрагический конфликт на востоке Украины, к сожалению, пока не идущий на убыль, а в последние дни даже усиливающийся, лишил крова многие тысячи людей, вынужденных стать беженцами. Положение оставшихся на воюющем Донбассе также оставляет желать лучшего: здесь, к великому сожалению, продолжают гибнуть люди, рваться снаряды и звучать автоматные очереди.

В такие тяжёлые моменты на помощь нуждающимся приходит Русская Православная Церковь, которая с момента начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году собрала более 132 миллионов рублей пожертвований мирным жителям и отправила в этот регион несколько автопоездов с продуктами.

Как сообщает Патриархия.Ru, только в Москве в церковный штаб помощи за прошедшее время обратилось около 20 тысяч беженцев. Все нуждающие получают ту или иную поддержку: питание, медикаменты, материальную помощь. Всего же на юго-восток Украины за два с половиной года отправлено более 570 тонн продуктов. Это позволило обеспечить питанием почти 100 тысяч человек. И, несмотря на все сложности экономического порядка, поток церковной помощи братскому народу Украины на ослабевает.

Русская линия

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Русская Православная Церковь продолжает помогать братскому народу Украины
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