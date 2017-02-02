На фоне экономических сложностей в России, связанных с антироссийскими санкциями Запада, существенные потери несут, к сожалению, и российско-белорусские отношения. Нежелание Минска идти на уступки Кремлю в политических вопросах и как следствие существенное сокращение финансовых вливаний России в белорусскую экономику привели к серьёзному охлаждению между властями двух братских стран.

Ярким свидетельством расхождений Москвы и Минска стал продолжающийся нефтегазовых спор, к решению которого в ближайшие дни должны подключиться лично президенты двух стран. Встреча Путина и Лукашенко запланирована в первой половине февраля, и она не обещает быть простой. Ведь и Кремль, и Минск пока решительно настроены стоять на своём.

Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее решение ФСБ России ввести погранзоны на границе с Белоруссией. Сделано это было без предварительного уведомления Минска и как раз накануне грядущей поездки Лукашенко в Москву.

В связи с этим глава отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина уже заявила, что белорусские власти анализируют принятое решение, но призывают «не драматизировать ситуацию».

«У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идёт вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией», — отметила Мария Ваньшина.

В свою очередь, в Госпогранкомитете Белоруссии отметили, что Россия имеет полное право принимать любые решения на своей территории. При этом «понятия „приграничная территория“ и „пограничная зона“ не являются тождественными с точки зрения как белорусского, так и российского законодательства», — добавил официальный представитель ГПК.

В связи с этим никаких существенных изменений в свободном пересечении российско-белорусской границы не произойдёт. Однако принятое ФСБ решение, очевидно, является сигналом Минску, свидетельствующим о том, что время безвозмездной помощи Белоруссии со стороны России подошло к концу, и теперь в Москве ждут от Минска политических уступок. В противном случае никакой помощи больше не будет.

Русская линия