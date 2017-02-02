Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2017

Элладская Православная Церковь по-своему истолковала документы Критского Собора
В своем послании к народу греческие иерархи подчеркнули невозможность экуменизма, прямо назвав инославных еретиками…

Архиереи Элладской Православной ЦерквиБолее месяца спустя после заседания Св. Синода Элладской Православной Церкви, который рассматривал вопрос утверждения документов Критского Собора, греческие иерархи, наконец, опубликовали послание к народу, в котором разъяснили свою позицию по отношению к Собору, прошедшему в июне минувшего года на Крите, сообщает Православие.Ru.

Столь долгий срок подготовки этого послания говорит о многом.

Как известно, несколько соборных документов, принятых на Крите, вызвали ожесточённые споры среди греческих архиереев и богословов, которые настаивали на их исправлении. С другой стороны Конcтантинопольский Патриарх Варфоломей заранее отказался от каких-либо правок текстов и потребовал от Архиепископа Афинского Иеронима пресечь критические высказывания греческих епископов в адрес Собора.

В этих условиях греческий Синод тщательно подбирал слова для оценки соборных текстов, и не удивительно, что это заняло продолжительное время.

Для того, чтобы не идти на конфликт с Константинопольским Патриархатом члены Синода Элладской Православной Церкви решили одобрить принятые на Крите документы. Однако, в своём послании к народу они по-своему их истолковывают и по-сути наполняют их тем смыслом, на котором настаивали критики соборных текстов.

По мнению греческих иерархов, основной целью критского собрания было укрепление и демонстрация единства всех Православных Церквей. В послании подчеркивается, что «Православные Поместные Церкви не являются федерацией Церквей, но составляют Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь».

«Относительно православной диаспоры в различных странах было принято решение продолжить работу епископских собраний с участием представителей Поместных Церквей в целях обеспечения принципа соборности, до тех пор, пока не начнет реализовываться каноническая акривия (точность)», — цитирует послание портал Агионорос.Ru. Авторы послания поясняют, что «для Православной Церкви семья является плодом „во Христе и в Церкви“ таинственного соединения мужчины и женщины и составляет единственную гарантию рождения и воспитания детей».

Далее в послании Элладская Православная Церковь высказала свою позицию по диалогу с инославными. «Основной задачей Церкви является миссия, то есть стремление постоянно свидетельствовать о вере и проповедовать Евангелие как верующим, живущим в современных обмирщенных обществах, так и тем, кто еще не знает Христа. Диалог в с инославными христианами (другими христианскими конфессиями — ересями) основывается на долге Церкви свидетельствовать всем об истине и апостольской вере. Таким образом до них доносится подлинность Православного Предания, ценность святоотеческого учения, литургический опыт и вера православных. Диалоги не означают и никогда не будут означать какого-либо компромисса в вопросах веры. Православная Церковь является Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью, как это исповедуется в Символе веры. Не может быть никакой святости человека вне Тела Христова, то есть вне Церкви (Еф. 1:23). Святость — это участие в тайне Церкви и ее святых таинствах, эпицентром которых является Евхаристия. Святые олицетворяют Царство Божие. Церковь — одна, Православная. Согласно Василию Великому, „единый народ все на Христа уповающие и они одна Церковь Христова, даже из разных мест величающие“. Церковь всегда ожидает возвращения всех людей, иноверных и инославных по отношению к ней», — говорится в документе.

При этом в послании особо отмечается, что на Критском Соборе «впервые в истории были признаны в качестве соборов „общезначимых“, то есть Вселенских: Великий Собор Фотия Великого Патриарха Константинопольского (879−880 годов), прошедшие при участии святителя Григория Паламы Великие Соборы (1341 и 1351), связанный с ними собор 1368 г., состоявшиеся в Константинополе Большие и Святые Соборы дезавуировавшие Фераро-Флорентийскую унию (1438−1439) и протестанские доктрины (1638, 1642, 1672, 1691), а также экклезиологическую ересь „этнофилетизма“ (1872 г.)».

В заключение авторы признают, что тексты Критского Собора подлежат детальному дальнейшему изучению и анализу. «Богословский диалог не прерывается. Его необходимым условием и предпосылкой, конечно, является сохранение в неприкосновенности богословской истины. Диалог должен осуществляться без фанатизма и разделений, без тайных собраний и расколов, которые наносят ущерб единству Церкви», — говорится по этому поводу в послании.

Русская линия

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Элладская Православная Церковь по-своему истолковала документы Критского Собора
В своем послании к народу греческие иерархи подчеркнули невозможность экуменизма, прямо назвав инославных еретиками...

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