Более месяца спустя после заседания Св. Синода Элладской Православной Церкви, который рассматривал вопрос утверждения документов Критского Собора, греческие иерархи, наконец, опубликовали послание к народу, в котором разъяснили свою позицию по отношению к Собору, прошедшему в июне минувшего года на Крите, сообщает Православие.Ru.

Столь долгий срок подготовки этого послания говорит о многом.

Как известно, несколько соборных документов, принятых на Крите, вызвали ожесточённые споры среди греческих архиереев и богословов, которые настаивали на их исправлении. С другой стороны Конcтантинопольский Патриарх Варфоломей заранее отказался от каких-либо правок текстов и потребовал от Архиепископа Афинского Иеронима пресечь критические высказывания греческих епископов в адрес Собора.

В этих условиях греческий Синод тщательно подбирал слова для оценки соборных текстов, и не удивительно, что это заняло продолжительное время.

Для того, чтобы не идти на конфликт с Константинопольским Патриархатом члены Синода Элладской Православной Церкви решили одобрить принятые на Крите документы. Однако, в своём послании к народу они по-своему их истолковывают и по-сути наполняют их тем смыслом, на котором настаивали критики соборных текстов.

По мнению греческих иерархов, основной целью критского собрания было укрепление и демонстрация единства всех Православных Церквей. В послании подчеркивается, что «Православные Поместные Церкви не являются федерацией Церквей, но составляют Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь».

«Относительно православной диаспоры в различных странах было принято решение продолжить работу епископских собраний с участием представителей Поместных Церквей в целях обеспечения принципа соборности, до тех пор, пока не начнет реализовываться каноническая акривия (точность)», — цитирует послание портал Агионорос.Ru. Авторы послания поясняют, что «для Православной Церкви семья является плодом „во Христе и в Церкви“ таинственного соединения мужчины и женщины и составляет единственную гарантию рождения и воспитания детей».

Далее в послании Элладская Православная Церковь высказала свою позицию по диалогу с инославными. «Основной задачей Церкви является миссия, то есть стремление постоянно свидетельствовать о вере и проповедовать Евангелие как верующим, живущим в современных обмирщенных обществах, так и тем, кто еще не знает Христа. Диалог в с инославными христианами (другими христианскими конфессиями — ересями) основывается на долге Церкви свидетельствовать всем об истине и апостольской вере. Таким образом до них доносится подлинность Православного Предания, ценность святоотеческого учения, литургический опыт и вера православных. Диалоги не означают и никогда не будут означать какого-либо компромисса в вопросах веры. Православная Церковь является Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью, как это исповедуется в Символе веры. Не может быть никакой святости человека вне Тела Христова, то есть вне Церкви (Еф. 1:23). Святость — это участие в тайне Церкви и ее святых таинствах, эпицентром которых является Евхаристия. Святые олицетворяют Царство Божие. Церковь — одна, Православная. Согласно Василию Великому, „единый народ все на Христа уповающие и они одна Церковь Христова, даже из разных мест величающие“. Церковь всегда ожидает возвращения всех людей, иноверных и инославных по отношению к ней», — говорится в документе.

При этом в послании особо отмечается, что на Критском Соборе «впервые в истории были признаны в качестве соборов „общезначимых“, то есть Вселенских: Великий Собор Фотия Великого Патриарха Константинопольского (879−880 годов), прошедшие при участии святителя Григория Паламы Великие Соборы (1341 и 1351), связанный с ними собор 1368 г., состоявшиеся в Константинополе Большие и Святые Соборы дезавуировавшие Фераро-Флорентийскую унию (1438−1439) и протестанские доктрины (1638, 1642, 1672, 1691), а также экклезиологическую ересь „этнофилетизма“ (1872 г.)».

В заключение авторы признают, что тексты Критского Собора подлежат детальному дальнейшему изучению и анализу. «Богословский диалог не прерывается. Его необходимым условием и предпосылкой, конечно, является сохранение в неприкосновенности богословской истины. Диалог должен осуществляться без фанатизма и разделений, без тайных собраний и расколов, которые наносят ущерб единству Церкви», — говорится по этому поводу в послании.

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