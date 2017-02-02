Уголовный суд в Салониках заочно приговорил к 20 годам тюрьмы игумена Мефодия и монаха Антипу мятежного афонского монастыря Эсфигмен, братия которого в июле 2013 года оказала сопротивление полиции при попытке их выселения из подворья монастыря на Святой Горе Афон, сообщает Agionorus.Ru.

Монахи до сих пор находятся в осажденном монастыре Эсфигмен и его подворье в Карее и вряд ли сдадутся властям.

Несколько лет назад суд по иску церковных властей Афона обязал, по меньшей мере, 20 монахов покинуть подворье Эсфигменского монастыря в Карее (административном центре Афона) и передать его монахам канонического «нового братства», созданного в 2005 году.

Однако эсфигменские зилоты, которые уже почти 50 лет противостоят Константинопольскому Патриарху и прекратили евхаристическое общение с другими афонскими обителями, отказались оставить монастырь.

В июле 2013 года произошли столкновения спецназа полиции Греции и мятежных монахов. Иноки оказали активное сопротивление, когда их пытались выселить из подворья монастыря в поселке Карея. В полицейских бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Всего на скамье подсудимых были 11 человек, среди них восемь монахов.

Суд признал игумена Мефодия зачинщиком насилия, а монаха Антипу виновным в поджоге, взрыве, хранении и использовании взрывчатых веществ и незаконном использовании оружия и приговорил к 20 годам тюремного заключения. Решение вступает в силу незамедлительно.

Еще шесть монахов как сообщники получили тюремные сроки, максимальный — 10 лет и четыре месяца, их дело будет повторно рассмотрено по апелляции.

Суд признал невиновными троих человек, которые, по их словам, оказались на подворье, поскольку помогали обеспечить основные жизненные потребности монахов.

Архимандрит Мефодий и монах Антипа не присутствовали на суде, их представляли адвокаты. Суд счёл, что монахи должны быть немедленно арестованы и доставлены в тюрьму. Исполнить это решение едва ли возможно, так как иноки находятся на территории Афона и не намерены сдаваться властям.

Тем временем новое братство монастыря Эсфигмен поддержало судебное решение, заявив, что оно продиктовано «здравым смыслом».

«Одно дело исповедание веры, и другое — использование взрывчатых веществ и совершение серьезных преступлений. Одно дело духовные разногласия, и другое — отрицание законов Святой Горы и государства», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства церковных новостей Romfea.

«Мы им повторяем с любовью приглашение, которое было отправлено с самого начала служения в монастыре в 2005 году нашего первого настоятеля, благословенного отца Хризостома. Приходите к нам с Духом Божиим. Братия и администрация монастыря готовы принять каждого брата, который придёт с добрыми намерениями, и приложить все усилия для восстановления их (в службе). Мы можем спокойно и без фанатизма, все вместе способствовать прекращению затяжной тщетной и безнадежной оккупации монастырских помещений», — говорится в заявлении.

Русская линия