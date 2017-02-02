Единственным вопросом собрания стала подготовка торжеств в связи со 100-летней годовщиной убиения первых новомучеников Церкви Русской…

1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Главной темой собрания стала организация памятных мероприятий в связи со 100-летием начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Ранее Синод утвердил состав рабочей группы по подготовке общецерковной программы памятных мероприятий по этому поводу. В заседании Высшего Церковного Совета 29 декабря 2016 года епископ Воскресенский Савва представил подготовленную программу памятных мероприятий.

В результате Высший Церковный Совет определил представить на рассмотрение Священного Синода предложение сформировать особый организационный комитет для реализации упомянутой программы на протяжении нескольких лет.

С этой целью в состав Организационного комитета общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь вошли:

— митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — председатель;

— митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви;

— митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви;

— митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образованию и катехизации;

— архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви;

— архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии;

— архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии, — секретарь;

— епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан;

— епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии;

— епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим;

— епископ Слуцкий и Солигорский Антоний;

— епископ Сорокский Иоанн, викарий Кишиневской епархии;

— епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре;

— епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;

— протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;

— архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;

— протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

— протоиерей Кирилл Каледа, председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города Москвы;

— протоиерей Максим Максимов, член Синодальной комиссии по канонизации святых;

— игумен Дамаскин (Орловский), ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской;

— протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии;

— протоиерей Петр Холодный, клирик Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви;

— Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

— Е.А. Пархаев, директор ХПП «Софрино».

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