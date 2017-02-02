1 февраля 2017 года, в восьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в Патриарших покоях кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось первое в этом году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.
Главной темой собрания стала организация памятных мероприятий в связи со 100-летием начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
Ранее Синод утвердил состав рабочей группы по подготовке общецерковной программы памятных мероприятий по этому поводу. В заседании Высшего Церковного Совета 29 декабря 2016 года епископ Воскресенский Савва представил подготовленную программу памятных мероприятий.
В результате Высший Церковный Совет определил представить на рассмотрение Священного Синода предложение сформировать особый организационный комитет для реализации упомянутой программы на протяжении нескольких лет.
С этой целью в состав Организационного комитета общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь вошли:
— митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — председатель;
— митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви;
— митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви;
— митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образованию и катехизации;
— архиепископ Верейский Евгений, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви;
— архиепископ Петергофский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии;
— архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии, — секретарь;
— епископ Каскеленский Геннадий, управляющий делами Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан;
— епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии;
— епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим;
— епископ Слуцкий и Солигорский Антоний;
— епископ Сорокский Иоанн, викарий Кишиневской епархии;
— епископ Егорьевский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре;
— епископ Богородский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;
— протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
— архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;
— протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
— протоиерей Кирилл Каледа, председатель Комиссии по исследованию подвига Новомучеников и исповедников и увековечению памяти почивших священнослужителей города Москвы;
— протоиерей Максим Максимов, член Синодальной комиссии по канонизации святых;
— игумен Дамаскин (Орловский), ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской;
— протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии;
— протоиерей Петр Холодный, клирик Восточно-Американской епархии Русской Зарубежной Церкви;
— Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;
— Е.А. Пархаев, директор ХПП «Софрино».
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