В Санкт-Петербургской епархии заявили, что не собираются ссориться с музейным сообществом и намерены вести предметный разговор по поводу условий передачи собора…

Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин призвал прекратить ту искусственную истерию, которая развернулась в эти дни в российских СМИ по поводу возвращения верующим Русской Православной Церкви Исаакиевского собора, поскольку Церковь готова договариваться с музейным сообществом, сообщает РИА Новости.

«На площадях во время ругани не решаются какие-то моменты, связанные с такими решениями. Они решаются в площади сложных договорных отношений, о которых сейчас идёт речь. Есть дорожная карта, постепенно появляются документы, и они будут появляться дальше. И будет привлекаться совершенно профессиональная музейная общественность, никто от неё отказываться не собирается, никто никого никуда не выгоняет. И не нужно по этому поводу истерить», — заявил отец Александр.

Священник заверил, что «никто из представителей музейного сообщества не ссорился и не ссорится» с Церковью. Однако есть «некоторые политические силы, которые просто пытаются расшатать» ситуацию. «Им не важен повод — Исаакиевский собор или повышение пенсионного возраста или ещё что-то. Главное — дестабилизировать обстановку в России: «Ударить по Церкви? Хорошо. Ударить по музеям? Ещё лучше!» — отметил священнослужитель.

Таким образом, нынешняя антицерковная кампания в СМИ не имеет ничего общего с реальным положением дел в вопросе передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Ведь представители Церкви планируют продолжить активное сотрудничество с музейным сообществом в вопросах сохранности святыни и надеются на понимание по этому поводу со стороны музейных работников.

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