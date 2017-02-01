Польше, которая выступила против разрешения «Газпрому» использовать газопровод Opal более чем на 50%, удалось добиться своего: с 1 февраля российская компания вынуждена сократить прокачку российского газа по «Северному потоку» и его сухопутному отводу — трубе Opal. Это связано с обеспечительным запретом суда Евросоюза, куда обратились представители Польши. Российская компания решению подчинилась, однако дала понять, что наращивать поставки газа в Европу через территорию Украины не собирается. Так что Варшаве, возлагавшей свои надежды именно на увеличение украино-польского транзита, радоваться пока рано, сообщает Интерфакс.

В октябре прошлого года «Газпрому» удалось договориться с Еврокомиссией о максимальном использовании мощностей трубопровода Opal — сухопутного продолжения «Северного потока». Это решение даёт право «Газпрому» самостоятельно выкупать у оператора газопровода до 40% из 50% мощностей, зарезервированных для третьих компаний. Оставшиеся 10−20% должны быть доступны для заявок от других производителей газа.

В декабре 2016 года на ежедневных аукционах и на месячном аукционе на январь компания выбирала свободные мощности. Аукцион на февраль провести не удалось из-за судебного запрета. До этого «Газпром» мог использовать газопровод только на 50% и несколько лет пытался добиться разрешения на использование свободной части трубы.

В начале декабря немецкая «дочка» польского государственного энергетического концерна PGNiG — PGNiG Supply & Trading GmbH — подала иски в Европейский суд и суд в Дюссельдорфе. «Газпром экспорт», в свою очередь, подал заявку в Европейский суд на участие в процессе в качестве заинтересованной стороны. Затем польское правительство также подало аналогичную жалобу в Европейский суд, отметив в ней негативное воздействие на безопасность, стабильность и конкурентоспособность поставок.

Европейский суд, со своей стороны, ввёл обеспечительный запрет на наращивание перекачки российского газа через Opal и обратился к Еврокомиссии и PGNiG с просьбой предоставить информацию о влиянии этой трубы на региональное газоснабжение. В ответ польская сторона заявила, что на время рассмотрения иска решение Брюсселя о максимальном использовании «Газпромом» мощностей Opal приостанавливается.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте PGNiG, в состав жалобы было включено 14 обвинений против Еврокомиссии, в том числе в нарушении договора о Европейском союзе, а также директив Европарламента относительно правил внутреннего рынка природного газа. После того как «Газпрому» в ЕС увеличили доступ к газопроводу Opal, транзит российского газа через Украину сократился. При этом европейцы стали покупать больше газа, что, как говорят в Москве, доказывает недоверие к Украине как транзитёру.

Чем закончится начатый спор, остаётся неясным…

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