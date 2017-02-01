Православная община в Катеринополе потребовала от властей привлечь к уголовной ответственности представителей УАПЦ, напавших на священника…

Череда силовых захватов храмов Украинской Православной Церкви раскольниками «Киевского патриархата», ни один из представителей которого так и не был привлечён к ответственности за свои незаконные действия, породила чувство полной безнаказанности и у сторонников другой раскольничьей церковной группировки на Украине — УАПЦ.

Следуя примеру «Киевского патриархата», автокефалисты попытались силой захватить Архангельский храм канонической Украинской Православной Церкви в Катеринополе Черкасской области Украины и с этой целью попытались запугать благочинного Катеринопольского округа, настоятеля храма протоиерея Виктора Криванича.

Когда их угрозы не возымели никакого действия, трое раскольников напали на священника и жестоко его избили, требуя переписать храм на УАПЦ.

В результате нападения отец Виктор попал в районную больницу с сотрясением мозга и многочисленными телесными повреждениямисообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сразу после конфликта один из священников УАПЦ выложил в социальной сети фотографию с призывом спасти Катеринополь от «московских оккупантов». Ряд местных СМИ вместо того, чтобы правдиво освещать ситуацию, также решили переложить вину за конфликт на избитого священника, что вызвало негодование православных верующих.

30 января 2017 года в Катеринопольскую районную госадминистрацию пришла почти вся православная община благочиния, которая встала на защиту отца Виктора и решительно потребовала от местных властей принять безотлагательные меры по защите людей от произвола, угроз и провокаций, которые безнаказанно совершают представители УАПЦ.

В актовом зале РГА, где проходила встреча, присутствовали первые руководящие лица района и поселка, депутаты, общественные деятели, представители местной самообороны, православное духовенство. Верующие УПЦ рассказали о беззаконии, которые творят в районе представители УАПЦ и потребовали привлечь к ответственности одного из главных участников избиения отца Виктора Павла Добрянского, который недавно покинул ряды «Киевского патриархата» и перешёл в УАПЦ.

Помимо этого православная община поселка направила обращения на имя Президента Украины Петра Порошенко, председателя Катеринопольской РГА О. Николенко и руководителей органов местного самоуправления.

Через неделю, 7 февраля, в помещении РГА состоится очередная встреча руководителей с представителями уже всех религиозных конфессий Катеринополя. К этому времени следствие должно завершить расследование обстоятельств инцидента и объективно проинформировать общественность. На этой встрече ждут и представителей УАПЦ, которые оказались в центре громкого скандала.

Русская линия