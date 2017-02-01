Благими намерениями выложена дорога в ад. Это известная мудрость в очередной раз подтверждается на фоне постепенного отказа всё большего количества европейских протестантов от христианской нравственности. Начав свой протест против злоупотреблений в Католической церкви, протестанты в итоге дошли до того, что стали отрицать не только католические обряды и нововведения, но и само Священное Предание, а затем и саму христианскую нравственность.

Причём дух протеста довёл их до полного умопомрачения. В противном случае сложно объяснить, почему протестанты, признавая Новый Завет, оправдывают содомию и готовы венчать даже открытых половых извращенцев. «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют», — открыто говорит Апостол Павел коринфянам.

Однако, этих слов на сей раз решили не замечать норвежские протестанты, которые в ходе своего собрания проголосовали за введение специальной «службы», предназначенной для «венчания» половых извращенцев.

До недавнего времени церковь Норвегии отказывала содомитам в возможности регистрировать свои отношения в храме. Тем не менее, весной прошлого года 88 из 115 человек на состоявшемся церковном собрании выступили за то, чтобы однополые пары могли заключать «церковный брак». После этого местные «теологи» напряженно работали целых полгода над составлением соответствующей церковной «службы».

За новое «чинопоследование» здесь проголосовали 83 человека, 29 выступили против. Уже с 1 февраля все желающие половые извращенцы смогут «венчаться» в местных храмах. При этом протестантский пастор имеет право отказаться от церемонии. Однако в этом случае его заменит другой священник.

Напомним, «однополые браки» в Норвегии разрешены с 2009 года. С 2002 года представители половых извращенцев получили разрешение на усыновление детей. Но как видно, этого норвежским содомитам мало: теперь они будут «благословляться» и в местной церкви. Однако, в связи с этим теперь возникает ещё один вопрос: разработают ли норвежские протестанты для содомитов какой-нибудь обряд развенчания, ведь такое противоестественное сожительство вряд ли может быть продолжительным?

Русская линия