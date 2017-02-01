Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2017

Христиане, в отличие от мусульман, США не угрожают
Президент США Дональд Трамп пообещал, что поможет сирийским христианам поселиться в Америке…

Дональд ТрампКак уже сообщала РЛ, новый президент США Дональд Трамп уже в первые дни своего президентства разорвал все прежние американские шаблоны толерантности. Он без всяких оговорок заявил, что именно мусульмане и ислам сегодня являются потенциальной угрозой для всего мира и, в частности, для США, а запрещенное в России «Исламское государство» — это не просто террористическая организация, а исламское движение, в которое могут влиться мусульмане из вполне благополучных семей и из самых разных народов и государств.

Отделить мусульман от исламистов практически невозможно, и поэтому новая администрация США пошла на радикальные меры — она запретила впускать в Америку мигрантов из исламских государств.

Однако, не менее важным на этом фоне оказался и второй вектор внешней политики США — это всемерная поддержка христиан на Ближнем Востоке. Сирийские христиане являются единоверцами для американцев, и они точно не угрожают безопасности США. Это и стало главной причиной, почему Дональд Трамп заявил о намерении снять всякие препоны для въезда в США ближневосточных христиан.

«Знаете, если вы были бы христианином из Сирии, то вам было бы невозможно, по крайней мере, очень трудно, попасть в Соединенные Штаты. Если бы вы были мусульманином, то могли бы сделать это намного легче», — заявил Трамп. По его словам, террористы в Сирии отрубают головы многим людям, но в большей степени страдают именно христиане. Поэтому нынешнюю ситуацию с миграцией христиан в США он назвал «очень-очень несправедливой». «Мы собираемся помочь им», — заверил президент.

Русская линия

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