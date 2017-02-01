Из немецкого правительства в прессу утекла информация о том, что военное обострение в Авдеевке может быть связано с планами Киева сорвать отмену антироссийских санкций…

Дипломатическая эквилибристика президента Украины Петра Порошенко, который, как будто специально, прибыл в период обострения ситуации на Донбассе в Берлин и тут же демонстративно покинул Германию из-за возможной гуманитарной катастрофы в донецкой Авдеевке, не смогла убедить немецких политиков в том, что за данным обострением стоят Донецк и Луганск, а напротив, породила серьёзные сомнения в искренности украинских властей, сообщает RT.

Визит украинского президента Петра Порошенко в Германию показал, что существенных изменений в позиции Киева и Берлина по конфликту на востоке Украины не произошло, пишет Süddeutsche Zeitung. Украинские власти и дальше требуют ужесточить подход в отношениях с Россией. Канцлер ФРГ Ангела Меркель демонстрирует солидарность с Украиной, однако делать ей это становится всё труднее.

Причина этого состоит в том, что в Берлине «абсолютно точно и с нарастающей обеспокоенностью осознают», что большýю долю ответственности за обострение ситуации на так называемой линии соприкосновения несёт именно украинская сторона, пишет Браун. По информации Берлина, который ссылается на отчёты миссии ОБСЕ, именно украинские солдаты пытаются «изменить линию фронта в свою пользу».

Некоторые представители немецкой администрации полагают, что за этим может стоять расчёт Киева «обострить ситуацию до такой степени, чтобы сорвать планы американского президента Дональда Трампа по ослаблению санкций». В Берлине считают, что Порошенко «готов пойти на всё, лишь бы не допустить отмены антироссийских санкций».

В связи с этим в немецком правительстве нарастает беспокойство, что расчёт Киева может оказаться контрпродуктивным. «Не исключено, что Трамп ослабит санкции независимо от ситуации на линии соприкосновения. И тогда Киев понесёт двойной ущерб: улучшение положения России и одновременно с этим обострение конфликта на востоке Украины. Получится ли удержать Киев от провокаций, в Берлине прогнозировать не берутся», — пишет Браун в завершение своей статьи.

Русская линия