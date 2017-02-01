31 января 2017 года в Екатеринбургской епархии отметили 12 лет со дня начала вещания в России первого православного телеканала «Союз», существование которого вот уже на протяжении более 10 лет подтверждает востребованность православного телевещания в нашей стране.

Все эти годы «Союз» был и остаётся сугубо церковным телеканалом, вещающим из Екатеринбурга. Однако его вещание распространилось далеко за пределы столицы Урала — на территории около 100 стран мира возможен его спутниковый приём. А интернет-вещание доступно везде, где есть Интернет.

Корпункты канала работают в Москве, Санкт-Петербурге и Минске. Более 50 епархий Русской Церкви размещают в эфире канала свои регулярные программы и более 100 присылают свои сюжеты. Прямые включения и трансляции организуются из самых разных точек страны и из зарубежья. Так канал оправдывает своё название, объединяя для своих зрителей православное информационное пространство.

И хотя «Союз» — церковный телеканал, он завоевал симпатии далеко не только верующих людей. Об этом свидетельствует необычный для проекта такого масштаба способ финансирования. «Союз» исключительно «краудфандинговый» проект — народное телевидение, существующее только на пожертвования зрителей, составляющие от 15 до 20 миллионов рублей ежемесячно.

Важным событием в развитии канала накануне 12-го дня рождения стало вхождение в открытом виде в пакет спутникового оператора «МТС». Таким образом канал стал доступен абонентам всех спутниковых операторов страны: «Триколор», «НТВ+», «Континент», «Телекарта» и «МТС-ТВ» — везде в открытом, некодированном виде.

По словам руководителя телеканала архимандрита Димитрия (Байбакова), каких-то особенных торжеств в честь 12-летия на канале не планировалось — были некоторые праздничные межпрограммные включения, поздравления зрителей. Но в целом — это был обычный эфирный день.

За большие миссионерские и просветительские труды телеканал награжден орденами Украинской и Польской Православных Церквей, медалями Екатеринбургской и Курганской епархий. А накануне 12-летия по благословению митрополита Брянского и Севского Александра «Союз» был удостоен медали Брянской епархии Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Олега Брянского I степени.

Напомним, что кроме «Союза» за эти годы начали свою работу и вещают православные каналы «Спас», «Радость моя», «МузСоюз» и «Царьград».

Русская линия