Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2017

В Александро-Невской Лавре почтили память протоиерея Петра Скипетрова
Один из первых новомучеников российских был жестоко убит большевиками в 1918 году…

Священномученик Петр СкипетровПамять одного из первых новомучеников российских протоиерея Петра Скипетрова почтили сегодня в Александро-Невской лавре. Как известно, 1 февраля 1918 года отец Петр пришел в Александро-Невскую лавру на прием к митрополиту Петроградскому Вениамину (Казанскому). Зайдя в митрополичий корпус Лавры, он стал свидетелем противостояния между верующими и революционными солдатами, посланными арестовать владыку Вениамина. Отец Петр обратился к красноармейцам с увещеванием не творить насилия и не издеваться над святынями. В ответ на свой призыв он получил смертельное ранение и скончался в муках вечером того же дня.

Сегодня, в день памяти новомученика, в 10.00, служение Божественной Литургии в Свято-Троицком соборе монастыря, возглавил епископ Кронштадтский Назарий, а затем в 12:00 — на Тихвинском кладбище Некрополя мастеров искусств на могиле священномученика был совершен молебен. По завершении молебна все желающие посетили недавно открытое Древлехранилище лавры.

Протоиерей Петр Иванович Скипетров (1863 — 1918) — священномученик, прославленный Русской Православной Церковью в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Родился в семье священника. С 1884 по 1892 гг. служил в Исаакиевском кафедральном соборе. В 1890 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. С 1898 г. священник, а с 1912 г. — настоятель церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Шлиссельбургском проспекте (снесена в 1932 г.).

1 февраля 1918 года отец Петр, пытаясь усмирить посланных советскими властями для ареста владыки Вениамина красноармейцев, был тяжело ранен, и через несколько часов скончался. 3 февраля состоялся всенародный крестный ход из всех петроградских церквей в Александро-Невскую лавру и затем по Невскому проспекту к Казанскому собору. Здесь митрополит Вениамин обратился к народу со словом об умиротворении страстей и отслужил панихиду по отцу Петру. На следующий день при большом стечении народа сонм иереев во главе с митрополитом Вениамином отпевал протоиерея Петра Скипетрова в Скорбященском храме. Погребение его состоялось на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

На том месте, где пролилась кровь отца Петра — в митрополичьем корпусе Лавры на ступенях перед иконой святого Александра Невского — была установлена памятная доска, которая провисела до захвата святой обители большевиками. В 2015 году на этом месте была установлена новая доска, созданная скульптором Эвелиной Соловьевой.

В 1935 г., в связи с организацией на Тихвинском кладбище Некрополя мастеров искусств могила о. Петра была уничтожена. В 1994 г. с помощью Галины Михайловны Скипетровой, внучки о. Петра, было определено место могилы, и 27 сентября 1994 г. на ней был установлен памятный деревянный крест, в 2009 году замененный каменным. Священномученик Петр Скипетров прославлен в лике святых Русской Православной Церкви в 2001 году. Память его совершается 1 февраля, а также в дни памяти Собора новомучеников и исповедников Российских и Собора святых Санкт-Петербургской митрополии.

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