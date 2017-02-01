Русская линия
Сводка новостей от 1 февраля 2017

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающего русского скульптора М.О.Микешина…

Михаил Осипович МикешинСегодня день памяти выдающегося русского художника Михаила Осиповича Микешина, скончавшегося 19 января 1896 года. Он родился в деревне Платоново близ Рославля (Смоленская губерния) 9 февраля 1835 г. в семье чиновника. Учился в петербургской Академии художеств (1852−1858) в классе батальной живописи. Уже в молодые годы приближенный ко двору, преподавал рисование Великим княжнам. В 1859 г. Микешин выиграл художественный конкурс, объявленный «ввиду исполнения в 1862 тысячелетия Государства Российского».

Памятник был решен Микешиным в виде грандиозного колокола, вверху имеющего вид державы, т. е. увенчанной крестом сферы, знаменующей царскую власть; в среднем и нижнем ярусах сосредоточены исторические фигуры, монархи и их приближенные, а также люди политики, церкви и культуры, поэтапно, в живых эпизодах представляющие историю России, — причем образы деятелей культуры (фигуры М.В.Ломоносова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, К.П.Брюллова, М.И.Глинки и других — всего 16 фигур — в нижнем ярусе) впервые заняли в официальном монументе столь значительное место. Замысел Микешина воплощали И.Н.Шредер, А.М.Опекушин, М.А.Чижов, Р.К.Залеман, А.Л.Обер и другие ваятели.

Среди других монументов, созданных по эскизам Микешина, наиболее известны памятник Екатерине II в Петербурге (1873), Богдану Хмельницкому в Киеве (1888), Ермаку в Новочеркасске (1904).

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающего русского скульптора М.О.Микешина...
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