Русская линия
Сводка новостей от 22 ноября 2019

Греки обижены на Россию и надеются найти в лице США управу на Турцию
Стали известны подробности очередной встречи американского посла в Греции с Предстоятелем Элладской Православной Церкви…

карта ГрецииОдна из причин, почему греки сегодня так расположены к США и с готовностью откликнулись на просьбы американской дипломатии признать украинских раскольников, заключается не в силе дипломатических приёмов Вашингтона или Фанара, а в чрезмерном сближении России с Турцией, которая является извечным врагом всех греков.

Президент России Владимир Путин регулярно встречается с главой Турции Реджепом Эрдоганом, в то время, как российско-греческие отношения находятся в кризисе из-за череды шпионских скандалов.

Не так давно Москва поставила Анкаре современные ПВО С-400, россяине продолжают строить в Турции современную АЭС, прокладывают «Турецкий поток». Российские граждане толпами едут отдыхать в турецкие отели, и все это вызывает обиду у греков, которые видят в Анкаре угрозу своему существованию.

Не удивительно, что некоторые греческие архиереи открыто говорят о том, что им необходимо воспользоваться случаем, чтобы при помощи политики решить проблемы, которые стоят перед Грецией. США сегодня нужно признание «ПЦУ», а Греции — финансовая помощь и защита от Турции. Так почему бы этим не воспользоваться?

О том, что именно так мыслят в Афинах, свидетельствуют некоторые подробности состоявшейся сегодня встречи главы Элладской Православной Церкви Архиепископа Иеронима с послом США в Греции Джеффри Пайеттом, о которой сообщает Оrthodoxеimes.com.

В ходе состоявшегося часового обмена мнениями владыка Иероним коснулся не только темы Украины. Об этом больше всего говорил именно американский посол, который был очень доволен, что греки решили признать украинских раскольников. Архиепископа Афинского волновала другая тема — он обратил внимание посла США, что Греция сегодня очень страдает от Турции.

По словам Предстоятеля Элладской Церкви Анкара буквально шантажирует Афины, открывая ворота и целенаправленно посылая «беженцев и мигрантов в нашу страну».

Что ответил на это Пайетт, и как могут помочь Греции США, остаётся неизвестным. При всём своём желании Вашингтон не может заставить Эрдогана даже отказаться от покупки С-400. Так что вряд ли американцы смогут что-то сделать для греков в вопросе мигрантов. Однако, от этого обида Афин на Москву не уменьшится.

Русская линия

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Греки обижены на Россию и надеются найти в лице США управу на Турцию
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