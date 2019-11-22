О том, каким духом дышат украинские униаты, и что творится в их душах, можно судить по тому, как они относятся к войне на востоке Украины. В то время, как каноническая Украинская Православная Церковь неустанно призывает остановить военные действия и прекратить братоубийственную войну на Донбассе, глава УГКЦ Святослав Шевчук требует ни в коем случае этого не делать. Об этом он заявил 20 ноября 2019 года в интервью изданию «Левый берег», сообщает СПЖ.

«Наша война, к сожалению, на Западе получила название „забытая война“. Никто не хочет говорить и писать о ней. И даже многие христиане, которые всегда были с нами солидарны, не осознают, что украинцев продолжают убивать», — посетовал Шевчук.

По его мнению, украинцы начали привыкать к войне: «Это большая опасность. Мы не обращаем внимания на смерть, страдания, увечье человека. <…> это тактика нашего врага сделать так, чтобы о нашей войне как можно меньше говорили, чтобы её воспринимали как некий внутренний конфликт. Наиболее опасно, что и мы здесь в Украине начинаем жить так, будто войны нет».

«Очень опасно, когда в таких обстоятельствах кто-то будет говорить о необходимости любой ценой, пренебрегая правдой и справедливостью, закончить войну. Очевидно, для тех, кто так говорит, это как компьютерная игра — выключил войну и пошёл выпил кофе. Или сделал рестарт и начал заново. Но играть в войну нельзя. Сегодня речь идёт об очень глубоких и серьёзных вещах, от которых зависит наше будущее», — заявил глава униатов.

По словам главы УГКЦ, есть опасность «поддаться агрессору, для так называемого мира, то есть, показаться, поднять руки вверх». «Это мне очень напоминает коварную логику нацистской пропаганды в Европе в контексте гитлеровской агрессии. Были же такие миротворцы, даже в Британии, которые говорили: „Мы за мир! Надо принять те условия, которые нам выдвигает немецкий лидер, и не противиться ему!“. Эта крайность недопустима, ибо в таком случае война на самом деле не прекращается, она проходит мутацию. Если мы поддадимся агрессору — то допустим эту агрессию на все уровни украинского общества, и это поставит под вопрос вообще существование украинского государства и нашего народа. Я думаю, что такой ценой сегодня никто не хочет мира. Тем более, такого несправедливого мира, мира без правды».

«На нашей земле есть чужак, который нас убивает. Пять лет мы говорим: перестаньте нас убивать, тогда начнём говорить обо всём остальном. Можем ли мы просто перестать стрелять? Видимо, всё не так просто», — откровенно заявил Шевчук, призывая украинских военных продолжать войну против жителей Донбасса.

При этом он не понимает, что эти же самые слова можно отнести и к жителям Донецка и Луганска, которые также «не могут прекратить стрелять», потому что на их земли пришли чужаки-униаты, которые пытаются сделать из них «настоящих украинцев» и заставить говорить только на украинском языке.

Это и есть логика гражданской войны, которая разрушает Украину изнутри, и пока униаты будут желать подчинить себе все русскоговорящие регионы страны и силой навязать им свои традиции и язык, никакого мира на Украине не будет.

Русская линия