Страны Европы заполнили свои хранилища газа на 96%, что является беспрецедентно высоким показателем, сообщили СМИ. Такие данные были озвучены на 24-м Международном саммите по газу и электроэнергии в Париже представителями консалтинговой компании Cedigaz, собирающей информацию о газовой отрасли мира, сообщает газета «Взгляд».

По оценкам Cedigaz, природный газ поступил в страны Европы как по трубопроводам, так и в сжиженном виде. При этом СПГ в первые 10 месяцев нынешнего года было импортировано более 30 млн тонн, что на 80% превышает уровень 2018 года. Как подчеркнул в этой связи заведующий газовым сектором в корпорации Total Филипп Соке, это рекордный показатель для Европы, передает ТАСС.

Во Франции, Испании и Италии импорт газа вырос в пределах 50 — 75%. В Великобритании, Нидерландах и Греции он увеличился более чем в три раза.

По информации издания, подобная ситуация сложилась благодаря тому, что уже с прошлого года в секторе наблюдается перепроизводство.

«Оно обусловлено, с одной стороны, постоянно растущим уровнем предложения, в частности, связанного с добычей сланцевого газа в США. В то же время гигантские заводы по сжижению газа в 2018 — 2019 годах вступили в строй в США, Австралии и России», — пишет издание.

При этом существует вероятность, что зима будет в Европе тёплой, и в этом случае газохранилища несильно опустеют.

Всё это означает, что для Европы будут не столь критичны перебои поставок российского газа по территории Украины, если Москве и Киеву не удастся во время договориться о новом транзитном договоре. Сама Украина также уже запаслась рекордным объёмом газа, который она закачала в свои подземные хранилища. «Газпром», в свою очередь, до максимума увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины.

Таким образом, все готовятся к непростым переговорам по новому газовому соглашению и возможной полной остановке транзита российского газа. Кто выйдет победителем из этих переговоров и удастся ли сторонам найти компромисс, покажет время. До окончания старого транзитного контракта осталось чуть больше месяца.

Русская линия