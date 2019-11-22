Русская линия
Сводка новостей от 22 ноября 2019

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского поэта-баснописца И.А.Крылова…

Иван Андреевич Крылов Иван Андреевич Крылов родился 2 февраля 1769 г. в Москве в семье бедного армейского капитана, получившего офицерский чин только после тринадцатилетней солдатской службы. Образование будущий баснописец получил скудное, но, обладая исключительными способностями, много читая с самого детства, настойчиво и упорно занимаясь самообразованием, стал одним из самых образованных людей своего времени.

После смерти отца семья осталась без всяких средств к существованию, и Крылову с десяти лет пришлось работать писцом в Тверском суде. В 1782 г. Иван Крылов оказался в столице, где его мать хлопотала о пенсии, и устроился на должность канцеляриста Казенной палаты. Вскоре раскрылись и литературные дарования Крылова. В 1786 — 88 гг. он проявил себя как драматург, написав трагедии «Клеопатра» и «Филомела» и комедии «Бешеная семья», «Проказники» имевших успех. В 1789 г. Крылов начал издавать сатирический журнал «Почта духов», а затем основал сатирический журнал «Зритель», сразу ставший популярным из-за злободневности своей тематики.

В 1791 — 1801 гг. Крылов отошел от журналистской деятельности, скитался по провинции: побывал в Тамбове, Саратове, Нижнем Новгороде, на Украине, но не переставал сочинять, хотя его произведения лишь изредка появлялись в печати. После смерти Императрицы Екатерины II ему удалось поступить на службу к князю С. Голицыну в качестве личного секретаря и учителя его детей.

С 1806 г. Крылов проживал в Петербурге, где продолжил занятия драматургией, написав комедии «Модная лавка» (1806) и «Урок дочкам» (1807). А в 1809 г. вышла первая книга басен Крылова. Именно басня стала тем жанром, в котором гений Крылова выразился необычайно широко. Девять книг, включающих более 200 басен, составляют его басенное наследство. В 1812 г. Крылов стал библиотекарем только что открывшейся Публичной библиотеки, где прослужил 30 лет, выйдя в отставку в 1841 г.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского поэта-баснописца И.А.Крылова...
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