Архиепископ Афинский Иероним после встречи с американским послом отказался отвечать на призыв Иерусалимского Патриарха Феофила прибыть на совещание в Иорданию…

Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним, который, уступая требованиям Фанара, первым признал украинских раскольников и вступил с ними в общение, ожидаемо отказался отвечать на призыв Иерусалимского Патриарха Феофила прибыть в Иорданию для обсуждения кризиса в мировом Православии из-за действий Константинопольского Патриарха Варфоломея на Украине.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу инициативы Патриарха Феофила, Предстоятель Элладской Православной Церкви заявил, что признаёт только особые права главы Фанара на созыв Предстоятелей, а потому не будет отвечать на призыв главы Иерусалимского Патриархата и не поедет в Иорданию, сообщает Orthodoxtimes.com.

«Я не могу чётко ответить, потому что не всей информации и откуда она берётся. Мы не знаем, является ли это позицией Патриарха Феофила и знает ли об этом Вселенский Патриарх. Далеко не все могут созывать Всеправославный Собор. Это прерогатива Вселенского Патриарха. Если Вселенский Патриарх позовет нас, мы не скажем „нет“, но если кто-то другой, кто отвечает за другую Церковь, позовет нас, я скажу „нет“».

Таким образом, в Афинах откровенно признались, что их не беспокоят нестроения и возможный раскол мирового Православия. При этом весьма характерно, что свой отказ ехать в Иорданию Архиепископ Афинский Иероним сделал после встречи с послом США в Афинах Джеффри Пайеттом, который поспешил в этот день на переговоры с Архиепископом.

По сообщениям греческих СМИ, владыка Иероним и глава американской дипмиссии в Греции целый час обсуждали все текущие события, касающиеся беженцев и украинской проблематики.

Сообщается, что Джеффри Пайетт передал Архиепископу Иерониму письмо от посла США по по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбэка. Высокопоставленный американский чиновник ещё раз выразил своё признание за решение Архиепископа Иеронима признать «Автокефальную Церковь Украины». Как сказал Пайетт, это было историческое решение признать суверенитет украинского народа, и США признают мудрость, с которой принял это решение Архиепископ Иероним.

Русская линия