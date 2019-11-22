Рассеянные по всей Европе остатки Белых армий и русские эмигранты ни о чём так горячо не молились Богу и Пресвятой Богородице, как о том, чтобы как можно скорее вернуться к себе на Родину, а потому икона Божией Матери Скоропослушница имела особое почитание среди русских людей, под гнётом большевиков вынужденных покинуть Россию.

Не случайно, к 25 годовщине основания Русского Обще-Воинского Союза русские люди решили написать и освятить в Париже именно этот образ. Икона Божий Матери Скоропослушница в резном киоте из венгерского ореха до сих пор находится в Александро-Невском соборе в Париже. Киот сооружен в 1950 году по проекту А.А. Бенуа иждивением чинов РОВСа.

Под иконой бронзовая табличка с надписью: «Вечная Память Вождям и Воинам Христолюбивого Российского Воинства Императорской и Добровольской Армий за честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся».

Аналогичный киот с иконой Скоропослушницы был установлен и освящён в феврале 2018 года в Аксайском приделе Свято-Вознесенского Войскового кафедрального Собора Новочеркасска. Здесь сегодня состоялась торжественная Литургия в честь этого чудотворного образа Царицы Небесной. Богослужение совершил настоятель собора протоиерей Георгий Сморкалов в сослужении клириков храма. Этот образ в народе окрестили — Скоропослушница Новочеркасская Добровольческая.

Киот был изготовлен в 2018 году иждивением Скобелевского комитета к 100-летию начала 1-го Кубанского похода Добровольческой армии, который начался во 2-й половине февраля 1918 года в Ростове-на-Дону и закончился после Пасхи того же года в Новочеркасске.

Под иконой золотая табличка с надписью: «Вечная память Вождям и Воинам Христолюбивого Воинства Добровольческой Армии за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших» В нижней части киота расположен черно-белый Андреевский флаг. Это знамя Офицерского генерала Маркова полка. Георгиевский кавалер генерал Марков, один из вождей Добрармии, сам является её символом. Отпевали Маркова именно в Войсковом соборе в июне 1918 года. Киот сооружен в память о тех казаках, юнкерах, офицерах, кто отдал свои чистые души за Веру Православную, тех кто не изменил присяге и не снял погоны. Вечная им память!"

Изготовили киот Дмитрий Трофимов Андрей Вуколов при участии ООО Творческой мастерской «Царьград» и «Абрамцевских мастерских». Установка киота благословил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

«Русская линия» от души поздравляет всех монархистов и русских людей, оказавшихся за пределами своей Родины, с этим замечательным праздником иконы Божией Матери Скоропослушница!

Русская линия