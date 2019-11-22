В Русской Православной Церкви заявили о готовности принять участие в соборном обсуждении ситуации, которая сложилась в мировом Православии из-за действий Фанара на Украине…

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион высоко оценил инициативу Иерусалимского Патриарха Феофила о проведении встречи Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Иордании, с которой он выступил после вручения премии Фонда единства православных народов в Москве, сообщает Интерфакс.

«Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил выступил с инициативой пригласить Предстоятелей Православных Церквей в Иорданию, чтобы вместе обсудить вопрос сохранения церковного единства. В условиях продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, который, к сожалению, только усугубляется, это предложение представляется очень своевременным, и мы его всячески приветствуем», — заявил митрополит Иларион.

Владыка назвал знаменательным, что с этой инициативой выступила именно Иерусалимская Церковь, которая в семье автокефальных Православных Церквей занимает совершенно особое место. «В церковных богослужебных текстах она именуется Матерью Церквей, и это действительно так. Ведь Господь наш Иисус Христос основал Свою Церковь именно в Иерусалиме. Мы также помним, что первым епископом Иерусалима был брат Господа по плоти святой апостол Иаков», — обратил внимание председатель ОВЦС.

Он напомнил, что у Русской и Иерусалимской Церквей очень давние и глубокие связи. «Издавна паломничество в Святую Землю составляло заветное чаяние наших благочестивых предков, люди преодолевали большие расстояния и многие опасности, чтобы побывать там и поклониться великим святыням христианского мира. Поэтому русские верующие люди всегда любили и почитали Иерусалимскую Церковь», — сказал митрополит Иларион.

Что касается Русской Церкви, то она, по словам владыки, всегда были сторонницей диалога. «Ещё до печальных событий, связанных с вмешательством Константинопольского Патриархата в церковные дела на Украине, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по своей инициативе в августе 2018 года ездил в Стамбул и просил Патриарха Варфоломея воздержаться от опасных необдуманных шагов, а решать все проблемы путём переговоров. Но, к сожалению, Константинополь как тогда, так и сейчас, не проявляет желание обсуждать с нами свои действия», — посетовал архипастырь.

«Тем не менее, — добавил он, — мы по-прежнему открыты к диалогу и готовы сделать всё возможное для защиты единства Православия. Поэтому мы поддерживаем любые усилия, направленные на преодоление разделения, восстановление мира и согласия в нашей общей православной семье, и потому высоко оцениваем призыв к проведению „братской встречи в любви“, на которую приглашает Предстоятелей Блаженнейший Патриарх Феофил».

При этом остаётся неизвестным, удастся ли провести такую встречу и кто из Предстоятелей откликнется на призыв главы Иерусалимского Патриархата. Не понятно также каким образом можно уврачевать ситуацию, которая сложилась сегодня в мировом Православии и на Украине. По человеческому разумению, найти хоть какой-то компромисс в данном случае практически невозможно.

Фанар вряд ли откажется от своих претензий на власть во всём православном мире, а украинские раскольники принесут покаяние и вернутся в лоно УПЦ. Русская же Православная Церковь и каноническая Церковь на Украине не станут объединяться с людьми, которые не имеют канонических хиротоний и принесли много зла верующим Украины.

Таким образом, собрание Предстоятелей в Иордании может лишь засвидетельствовать, что мировое Православие оказалось расколотым, и не исключено, что на этот Собор соберутся только те Предстоятели, которые не желают вступать в общение с нераскаянными раскольниками.

Русская линия