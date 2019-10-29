28 октября 2019 года митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий осмотрел памятник праведному Иоанну Кронштадтскому, который создают в столичной творческой мастерской «Артпроект», основанной народным художником России Вячеславом Клыковым, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Бюст на постаменте планируют установить на родине святого в пинежской Суре в январе 2020 года. Отметим, что такие же скульптуры установлены в Вашингтоне, Гамбурге и Воронеже.

Автор памятника — известный скульптор, член Московского союза художников Константин Чернявский — показал владыке Корнилию свое произведение и рассказал о творческом процессе. Также на встрече присутствовал Евгений Королев, глава фонда «Под покровом Богородицы».

Именно эта организация курирует установку памятника праведному Иоанну Кронштадтскому в Суре. Фонд основан в 2017 году по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви заграницей, Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

Фонд учрежден Российской национальной творческой мастерской «Артпроект». Основным видом деятельности ООО «Артпроект» является изготовление памятных знаков, памятников, монументов.

Фонд создавался как светский ресурс Русской Православной Церкви, его деятельность служит объединению людей, ассоциирующих себя с Россией и Православием, на основе русской православной идентичности, независимо от места их проживания.

Русская линия