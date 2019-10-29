Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2019

В Архангельске готовятся установить памятник святого Иоанна Кронштадтского
Митрополит Архангельский Корнилий осмотрел скульптуру святого, которую установят в Суре…

Митрополит Архангельский Корнилий осмотрел скульптуру святого, которую установят в Суре28 октября 2019 года митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий осмотрел памятник праведному Иоанну Кронштадтскому, который создают в столичной творческой мастерской «Артпроект», основанной народным художником России Вячеславом Клыковым, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Бюст на постаменте планируют установить на родине святого в пинежской Суре в январе 2020 года. Отметим, что такие же скульптуры установлены в Вашингтоне, Гамбурге и Воронеже.

Автор памятника — известный скульптор, член Московского союза художников Константин Чернявский — показал владыке Корнилию свое произведение и рассказал о творческом процессе. Также на встрече присутствовал Евгений Королев, глава фонда «Под покровом Богородицы».

Именно эта организация курирует установку памятника праведному Иоанну Кронштадтскому в Суре. Фонд основан в 2017 году по благословению Первоиерарха Русской Православной Церкви заграницей, Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона.

Фонд учрежден Российской национальной творческой мастерской «Артпроект». Основным видом деятельности ООО «Артпроект» является изготовление памятных знаков, памятников, монументов.

Фонд создавался как светский ресурс Русской Православной Церкви, его деятельность служит объединению людей, ассоциирующих себя с Россией и Православием, на основе русской православной идентичности, независимо от места их проживания.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Москве прошло очередное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Управляющим делами Московской Патриархии вместо митрополита Тверского Саввы был назначен епископ Воскресенский Дионисий...

Константинопольский Патриархат готовится к новой унии с католиками?
В немецком Аахене католический епископ принял участие во Всенощном бдении в православном храме Константинопольского Патриархата...

В Архангельске готовятся установить памятник святого Иоанна Кронштадтского
Митрополит Архангельский Корнилий осмотрел скульптуру святого, которую установят в Суре...

Фанар начал угрожать Русской архиепископии в Западной Европе
Митрополит Галльский Эммануил отправил архиепископу Иоанну (Ренетто) и секретарю Совета архиепископии письма, в котором требует от них подчиниться своей власти...

Газовые переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом пока ни к чему не привели
В Кремле готовы подписать только пакетное соглашение по всем спорным с Украиной вопросам и не будет подписывать договор о транзите газа без решения других споров с «Нафтогазом»...

Протестантизм до депрессии доведёт
Предстоятель Англиканской церкви признал, что принимает лекарства против депрессии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императрицу Анну Иоанновну, чудесное спасение Царской Семьи при катастрофе на станции Борки и издание Манифеста 17 октября...

В Екатеринбурге и области пройдет общероссийская акция «Молитва памяти»

Президент России наградил нескольких архиереев Русской Православной Церкви

С 1992 года количество православных общин в Латвии выросло с 93 до 126

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика