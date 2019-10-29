26 октября 2019 года в храме великомученика Димитрия Солунского Константинопольского Патриархата в Аахене (Германия) католический епископ принял участие во Всенощном бдении, на что обратило внимание греческое агентство церковных новостей «Ромфея».

На видео, которое опубликовало греческое издание, видно, как прелат Католической церкви раздает православным верующим хлебцы, освящённые во время литии. При этом греки целуют его руку и нисколько не смущаются тем, что перед ними стоит католический епископ, а не православный священнослужитель.

Данный факт вызвал возмущение журналистов греческого издания, которое указывает, что по традиции хлебцы раздаёт кто-либо из клира храма. Таким образом, католический прелат принял участие в богослужении, как православный клирик, а это предательство веры и новая уния с католиками.

Стоит обратить внимание, что ранее что-то подобное произошло и на Украине, где католический священник принял участие в Литургии, которую совершил глава признанных Фанаром украинских раскольников Епифаний Думенко.

Совпадение ли это или закономерность, читатели могут решить сами. Однако, на Фанаре не скрывают, что хотели бы восстановить единство с папой Римским. Так, во время встречи с католическим архиепископом Анджело Де Донатисом Патриарх Варфоломей заявил, что объединение католиков и православных необратимо.

«Пусть порой протекающий медленно, пусть временами сталкивающийся с проблемами, процесс восстановления единства между нашими святыми Церквами является необратимым, потому что этого хочет Бог и потому, что мы призваны быть Его свидетелями в этом столь равнодушном к Нему мире», — заявил Патриарх Варфоломей, приветствуя в Турции католического епископа.

Русская линия