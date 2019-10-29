С 1992 года количество православных общин в Латвии выросло с 93 до 126

Совет Латвийской Православной Церкви (Московского Патриархата) пришёл к выводу, что в Латвии восстанавливаются не действовавшие ранее храмы и строятся новые церкви. С 1992 года количество православных общин в стране выросло с 93 до 126, сообщает Благовест-инфо.

Как отмечает портал Delfi, Совет призвал церковные общины уделять повышенное состояние техническому состоянию и строительству храмов.

Также было принято решение обратиться с письмом к руководителям государства, выразив благодарность за благоприятное отношение к ЛПЦ и поддержку патриотической деятельности, направленной на объединение народа Латвии и сохранение традиционных христианских ценностей.

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