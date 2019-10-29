Митрополит Галльский Эммануил отправил архиепископу Иоанну (Ренетто) и секретарю Совета архиепископии письма, в котором требует от них подчиниться своей власти…

21 октября 2019 года архиепископ Дубненский Иоанн собрал в Париже очередное заседание Совета Архиепископии русских приходов в Западной Европе, чтобы обсудить текущее положение дел в Архиепископии и сообщить Совету, что получил от представителя Константинопольского Патриархата митрополита Галльского Эммануила письмо, в котором содержится требование подчиниться его власти и присутствуют угрозы судебного разбирательства, сообщает официальный сайт Архиепископии.

В заседании Совета приняли участие архиепископ Иоанн, вице-президент Совета протоиерей Иоанн Гейт, протоиерей Феодор Вандерворт, архидиакон Всеволод Борзаковский, секретарь Совета Николай Лопухин и член Совета Михаил Рибо Меннетьер. Отсутствовали: казначей Архиепископства Александр Викторович, Елизавета фон Шлиппе, Алексей Оболенский, Дидье Вилланова и другие миряне.

Узнав о прекращении деятельности трёх членов-клириков, Cовет Aрхиепископии призвал к работе отца Андре Дробота, единственного заместителя клирика, избранного в 2016 году, который до сих пор находится в Совете. Отец Андрей согласился и присоединился к рабочей сессии.

Рассмотрев письма митрополита Галльского Эммануила, Совет поддержал архиепископа Иоанна в его намерении уведомить всё духовенство о письмах с предостережениями и угрозами, направленными соответственно ему самому и секретарю правления. На сами угрозы со стороны Фанара и письма митрополита Галльского Эммануила Совет решил никак не реагировать.

Затем Совет принял решение приступить к подготовке Общего собрания и Генеральной Ассамблеи Архиепископии, которые должны состояться одновременно во второй половине января. Согласно Уставу, они должны заслушать отчёты о жизни Архиепископии, обновить половину членов архиепископского Совета, избрать викарных епископов в соответствии со статьей 33 Устава Архиепископии и, наконец, пересмотреть сам Устав с целью приведения его в соответствие с Актом о присоединении к Московскому Патриархату.

Следующее заседание Совета, которое состоится в середине ноября, определит все условия организации этих двух общих Ассамблей.

Русская линия