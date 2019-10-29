|Сводка новостей от 29 октября 2019
|
|
В Москве прошло очередное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Константинопольский Патриархат готовится к новой унии с католиками?
В Архангельске готовятся установить памятник святого Иоанна Кронштадтского
Фанар начал угрожать Русской архиепископии в Западной Европе
Газовые переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом пока ни к чему не привели
Протестантизм до депрессии доведёт
Этот день в Русской истории
В Екатеринбурге и области пройдет общероссийская акция «Молитва памяти»
С 1992 года количество православных общин в Латвии выросло с 93 до 126