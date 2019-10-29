Указом Президента Российской Федерации В. Путина № 525 от 28 октября 2019 года митрополит Воронежский и Лискинский Сергий удостоен ордена Александра Невского, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам и епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков награждены орденом Дружбы, сообщает Патриархия.ru.

Как отмечается в документе, высокие государственные награды присуждены архипастырям «за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность».

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