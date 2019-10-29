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Сводка новостей от 29 октября 2019

В Москве прошло очередное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Управляющим делами Московской Патриархии вместо митрополита Тверского Саввы был назначен епископ Воскресенский Дионисий…

Св. Синод Русской Православной Церкви29 октября 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе заседания члены Синода имели суждение о поданном прошении управляющего делами Московской Патриархии митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии.

Рассмотрев прошение, члены Синода приняли во внимание большой объём работ и поставленных перед митрополитом Саввой задач по епархиальному управлению Тверской епархией и постановили:

1. Удовлетворить прошение Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской Патриархии, выразив ему благодарность за понесённые труды.

2. Управляющим делами Московской Патриархии, постоянным членом Священного Синода назначить Преосвященного епископа Воскресенского Дионисия, первого заместителя управляющего делами Московской Патриархии.

Помимо этого, Синод рассмотрел рапорт председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия и постановил:

1. Включить имя протоиерея Феодора Каллистова в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Феодора Каллистова совершать 21 августа / 3 сентября в день его мученической кончины.

3. Честные останки священномученика Феодора Каллистова, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

Члены Синода также утвердили:

а. тропарь и кондак священноисповеднику Иоанну Оленевскому (Калинину);

б. тропарь, кондак и молитву священномученику Константину Ростовскому (Верецкому);

в. тропарь, кондак и молитву священномученику Иоанну (Державину);

г. тропарь, кондак и молитву священномученику Михаилу (Рыбину).

В Донской духовной семинарии решением Синода была открыта магистерская программа по профилю «Государственно-конфессиональные отношения».

В связи с сообщением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о восполнении клира Русской духовной миссии в Иерусалиме на Святую Землю был направлен иеромонах Афанасий (Букин), клирик Санкт-Петербургской епархии.

Русская линия

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В Москве прошло очередное заседание Св. Синода Русской Православной Церкви
Управляющим делами Московской Патриархии вместо митрополита Тверского Саввы был назначен епископ Воскресенский Дионисий...

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