Архиепископ Кентерберийский, предстоятель Англиканской церкви Британии и глава всемирного сообщества Англиканских церквей Джастин Уэлби признал, что принимает лекарства против депрессии, и призвал верующих и страждущих, что «ходят во тьме», к открытости и взаимопомощи в борьбе с душевными расстройствами, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Theguardian.

«В прошлом году я осознал, что у меня депрессия, — поведал архиепископ Джастин Уэлби в интервью каналу BBC Radio 4 „Мысль дня“ в канун Конференции по психическому здоровью в Ламбетском дворце в Лондоне. — Моя дочь, также страдающая депрессией, открыто делилась собственными переживаниями и тем самым помогла мне понять, что в этом нет ничего постыдного. Такова жизнь — каждый может заболеть, и каждому нужна помощь».

Позже, в дальнейших беседах на конференции, Уэлби признал, что какое-то время ежедневно принимал антидепрессанты и «в целом хорошо справлялся с болезнью». Он также отметил, что ему оказалось «довольно просто» делиться проблемами психического здоровья, но при этом его тревожила мысль о собратьях по несчастью, скрывающих своё состояние, «не зная, как отреагирует начальство на известие о болезни», то есть из боязни утратить работу. «Многие работодатели воспринимают состояние депрессии в таком ключе, что человек не может встать с постели по утрам и не может выполнять свою работу должным образом», пояснил архиепископ.

Архиепископ Уэлби и ранее упоминал о своей борьбе с депрессией. Так в своем интервью журналу GQ два года назад он признавался: «У меня бывают такие моменты когда объективно всё вроде бы хорошо, но чувствуешь себя так — это состояние трудно описать словами — что ты совершенно безнадёжен». При этом он признался, что никогда не обращался за профессиональной помощью в борьбе с «чёрным псом» депрессии (по выражению Уинстона Черчилля), но часто чувствует, что она была бы кстати.

В прошлом году архиепископ выступал в программе BBC вместе со своей дочерью Кэтрин Уэлби-Робертс. Она говорила о своей борьбе с болезнью и мыслями о самоубийстве, признавая, что церковь не всегда знает, чем помочь таким больным. «Если вы первым делом слышите от духовника — могу ли я помолиться за ваше исцеление? — то это означает, что он вас не слышит или не понимает», отметила Кэтрин.

Конференция под названием «Вера и психическое здоровье: христианский ответ» была задумана для привлечения общественного внимания к проблемам психических расстройств и изучения способов помощи больным со стороны Англиканской церкви. Однако архиепископ Уэлби фактически признал, что Англиканская церковь не знает, что предложить для борьбы с депрессией. Многие церкви пытаются предлагать приют, заботу и помощь страдающим подобными расстройствами, «однако универсальный способ лечения пока не найден, и нам приходится усердно трудиться над этим», отметил архиепископ.

Стоит отметить, что-то, что протестанты называют депрессией, Святые отцы именуют грехом уныния. В качестве борьбы с этим грехом Православная Церковь предлагает регулярное участие в церковных Таинствах, делание добрых дел, чтение Священного Писания и молитву, то есть всё то, что неизменно привлекает к человеку благодать Божию.

Впрочем, протестантизм и в том числе Англиканская церковь настолько выхолостили христианство, что в заболевании депрессией главы Англиканской церкви нет ничего удивительного — это лишь ещё одно свидетельство ложности того пути, по которому пошли верующие, протестовавшие против порядков, царивших некогда в Католической церкви.

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