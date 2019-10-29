30 октября 2019 года, в общероссийский День памяти жертв политических репрессий, в Екатеринбурге и Свердловской области как и в других городах России состоится ежегодная акция «Молитва памяти», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«Молитва памяти» — чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий. В этом году молитвенное чтение имен репрессированных пройдет на трех городских площадках: возле храма «Большой Златоуст», рядом с часовней святой великомученицы Екатерины и на площади Обороны (пересечение улиц Луначарского и Тверитина). Впервые к акции присоединятся в Свердловской области Красноуфимск и поселок Горный Щит.

В течение дня будут работать выставка и мобильный пункт поиска репрессированных родственников, а также проходить бесплатные экскурсии для взрослых и подростков.

Присоединиться к акции, прочитать имена из книг памяти или своих близких может любой желающий. Чтение имен начнется с краткой заупокойной молитвы (литии), а закончится панихидой и шествием со свечами к зданию на пр. Ленина, 17, в подвалах которого в годы террора массово расстреливали людей.

«В „Молитве памяти“ могут участвовать абсолютно все, вне зависимости от политических или религиозных взглядов, — пояснил один из организаторов Дмитрий Гасак. — Любой человек может прочесть имена, даже не участвуя в молитве, поскольку человеческое измерение, способность к сочувствию здесь важнее всего».

В этот же день, 30 октября, в 21:00 организаторы предлагают зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал.

Поделиться историями своих близких, пострадавших от репрессий, можно на сайте «Молитвы памяти» и в ее пабликах в Facebook и ВКонтакте с хештэгом #молитвапамяти.

Молитвенное чтение в Екатеринбурге и области пройдет на следующих площадках:

1. Площадь у храма «Большой Златоуст» (ул. 8 марта 17 А)

12:00 — 20:00 Молитвенное чтение имен жертв советских репрессий.

12:30 — 20:00 Работа экспозиции о точках на карте ГУЛАГа и судьбе их узников.

18:00 — 18:30 Торжественная часть: in memoriam.

18:30 — 19:00 Шествие к зданию по адресу Ленина, 17.

Возможна предварительная запись экскурсионных групп по телефону: +7 (952)135−76−39.

2. Площадь у часовни во имя Святой великомученицы Екатерины (пл. Труда, 1).

15:00 — 20:00 Молитвенное чтение имен жертв советских репрессий.

16:00 — 20:00 Работа консультационного пункта по поиску репрессированных.

18:30 — 19:00. Торжественная часть: «Память Памяти».

Справки по телефону: +7(965)536−70−68.

3. Площадка на пл. Обороны (пересечение улиц Луначарского и Тверитина)

13:30 — 17:00 Молитвенное чтение имён жертв советских репрессий.

14:00 — 15:00 Экскурсия по территории бывшего Арестного дома (Тюрьма № 2).

4. Город Красноуфимск. Свято-Троицкий храм на ул. Куйбышева, 5. Начало в 10:00

5. Посёлок Горный Щит. Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы на ул. Ленина, 12. Начало в 18:30.

Более подробная информация об акции на сайте https://molitvapamyaty.ru.

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