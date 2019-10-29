В Кремле готовы подписать только пакетное соглашение по всем спорным с Украиной вопросам и не будет подписывать договор о транзите газа без решения других споров с «Нафтогазом»…

Газовые переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом пока ни к чему не привели

В Еврокомиссии думали, что смогли навязать России свои условия по новому транзитному договору с Украиной на прокачку газа в Европу, когда ввели ограничение на использование газопровода OPAL, и после этого Москва согласилась подписать новый договор с Украиной по европейским нормам.

Заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович пребывал после этого в приподнятом настроении и думал, что 28 октября Россия и Украина при его участии согласуют новый контракт на транзит, и все проблемы у Европы с газом будут решены. Однако, он жестоко ошибся.

Чиновникам Евросоюза совершенно всё равно, пострадают ли интересы России при заключении нового контракта, и как будут решать свои многочисленные накопившиеся за последние годы споры «Газпром» и «Нафтогаз» в дальнейшем. Им нужен российский газ и при этом необходимо сохранить его транзит через Украину, и ничего более.

Поэтому Шефчович предложил России подписать с Украиной транзитный договор на 10 лет с возможностью его расторжения (при веских основаниях) через 5 лет. Минимальные объёмы транзита он считает должны быть в районе между 40 и 60 миллиардами кубометров газа, а дополнительные — между 22 и 30 миллиардами.

Однако, в Москве не собираются поступаться своими интересами и слепо доверяться заверениям европейцев. В связи с этим российская делегация в очередной раз заявила в Брюсселе, что готова обсуждать новый транзитный договор с Украиной, но не собирается это делать в отрыве от других проблемных вопросов, что вызвало явное разочарование Шефчовича.

Министр энергетики Александр Новак отметил, что Москва хотела бы договориться с Киевом сразу по всем вопросам, касающимся газа, сообщает «Немецкая волна». Это и судебные споры в Стокгольмском арбитраже, и решения Антимонопольного комитета Украины, наложившего в 2016 году на «Газпром» штраф в размере около 6 миллиардов долларов США. Кроме того, речь идёт о том, что в пакетное соглашение должны войти вопросы поставок российского газа Украине из России.

Украинская делегация от такого пакетного соглашения старается уйти и параллельно подаёт новые иски против «Газпрома». Однако, такая тактика бьёт только по позиции самой Украины на переговорах. Желания идти на какие-то соглашения с Украиной на фоне постоянных угроз судебных разбирательств в Кремле, очевидно, от этого больше не становится.

Сама трёхсторонняя встреча длилась около полутора часов — приблизительно столько же, сколько и в сентябре. Уже во время заседания стало понятно, что переговоры идут не гладко, потому что заместитель еврокомиссара Шефчович в Twitter призвал всех участников быть конструктивными.

Впоследствии он пояснил своё обращение тем, что «время истекает». Как известно, нынешний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» действует лишь до 31 декабря. В случае отсутствия новых соглашений с 1 января транзит газа по территории Украины прекратится. Ведь, как подчеркнул Шефчович, без нового межсетевого соглашения между операторами газотранспортных систем (ГТС) Украины и России станет невозможным ни долгосрочный транзит, ни краткосрочное бронирование мощностей. Таким образом, он ответил на предположения, что в случае полного внедрения Украиной Третьего энергопакета ЕС она будет обязана выставлять на аукцион мощности своей ГТС.

Тем временем и ЕС, и Россия ждут имплементации Украиной европейских норм, главная из которых — это анбандлинг «Нафтогаза», то есть выведение из его структуры оператора украинской ГТС. Этого оператора ещё придётся сертифицировать — делает это украинский регулятор, а подтверждает Секретариат Энергетического сообщества в Вене. Лишь таким образом сертифицированный оператор считается действительно независимым.

Для этого Верховной раде Украины придётся принять во втором чтении закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа от деятельности по его добыче и поставкам. Возможность для этого представится либо уже на этой неделе, либо на неделе с 11 по 15 ноября, когда будут проходить пленарные заседания украинского парламента. Оржель пообещал, что Украина всё успеет и после 17 декабря будет возможность подписывать контракты с новым, независимым оператором.

Несмотря на все расхождения, и российский, и украинский министры назвали нынешние переговоры «позитивными». Следующий раунд должен пройти в ноябре.

Русская линия