Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия генеральным директором художественно-производственного предприятия «Софрино», сообщает Интерфакс.

Митрополит Меркурий в течение последних десяти лет возглавляет Синодальный отдел религиозного образования и катехизации, а до этого — с 2000 по 2009 год — управлял Патриаршими природами в США.

Фабрика «Софрино» выпускает облачение для духовенства, иконы и церковную утварь. В июле прошлого года Патриарх освободил от должности руководителя этого предприятия Евгения Пархаева, который возглавлял «Софрино» более 30 лет, после чего на этот пост был назначен Григорий Антюфеев, а затем — бизнесмен Николай Шутов.

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