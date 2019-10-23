|Сводка новостей от 23 октября 2019
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Митрополит Керкирский Нектарий: Критский собор и украинский вопрос привели к серьёзным потрясениям в Элладской Православной Церкви
Эрдоган пообещал Путину прекратить военную операцию в Сирии
«Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою»
США продолжают работать на православном направлении
Немцы начали массово высылать из Германии чеченцев
К 155-летию со дня рождения преподобномученицы Елисаветы Феодоровны
Этот день в Русской истории
Состоялось очередное заседание Синода Православной Церкви Молдовы