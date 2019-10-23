По информации Службы по связям с общественностью Грузинской Грузии, в эти дни в США с официальным визитом находится делегация Грузинской Православной Церкви во главе с местоблюстителем Католикоса-Патриарха всея Грузии митрополитом Сенакским и Чхороцкуйским Шио (Муджири), сообщает «Грузия Онлайн».

В ходе этого визита 22 октября 2019 года в Государственном департаменте США состоялись две встречи. Члены делегации встретились со вторым заместителем госсекретаря США по вопросам Кавказа и Восточной Европы Джорджем Кентом, после чего состоялась отдельная встреча с послом США по вопросам международной религиозной свободы Сэмом Браунбеком.

«На встречах обсуждались планы на будущее и сотрудничество. Важно, что такие непосредственные отношения и личные встречи дадут гораздо более продуктивные и эффективные результаты, поскольку Церкви предоставляется возможность говорить от своего имени без посредничества других, и делиться информацией с заинтересованными сторонами о деятельности Церкви и текущих событиях», — отмечается в заявлении Грузинской Патриархии.

Какие конкретно проблемы обсуждались на указанных встречах, не сообщается. Однако, стоит обратить внимание, что в тот же день госсекретарь США Майк Помпео встречался с председателем ОВЦС МП митрополитом Волоколамским Иларионом, а на следующий день принял у себя главу украинских раскольников Епифания Думенко.

В Вашингтоне не скрывают, что США активно продвигают признание «ПЦУ» среди Поместных Православных Церквей, и, возможно, украинская тема также обсуждалась с грузинскими делегатами.

Русская линия