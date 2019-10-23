Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2019

К 155-летию со дня рождения преподобномученицы Елисаветы Феодоровны
В Берлине начала работать выставка «Святая Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова и её обитель милосердия»…

Елизавета Федоровна Романов17 октября 2019 года в выставочном зале «Толстой» Российского дома науки и культуры в Берлине начала работать выставка «Святая великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова и её обитель милосердия», приуроченная к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы, сообщает сайт Фонда имени святителя Григория Богослова.

Выставка подготовлена Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова совместно с АНО «Страна Воскресения» на основе фотографий и документов из Государственного архива Российской Федерации, Главного архивного управления города Москвы, Императорского Православного Палестинского общества, Издательства Московской Патриархии, Марфо-Мариинской обители милосердия, личного архива фотографа Владимира Ходакова. Куратор выставки — Игорь Лапшин.

Экспозиция охватывает все этапы биографии великой княгини Елисаветы. Посетители увидят семейные, детские и юношеские фото принцессы Гессенской, узнают, как торжественно встречали в Санкт-Петербурге невесту великого князя Сергея Александровича. Часть фотографий сделана в подмосковной усадьбе Ильинское, где жили супруги. Один из разделов посвящен их паломничеству в Святую Землю, другой подробно рассказывает о деятельности Марфо-Мариинской обители. Представленные архивные документы воссоздают трагическую атмосферу последних месяцев жизни преподобномученицы — от ареста до ее гибели.

Выставка организована при поддержке Российского центра науки и культуры в Берлине и ООО «Газпром добыча Уренгой».

1 ноября 2019 года, в день рождения великой княгини Елисаветы Феодоровны, состоится официальное открытие выставки. Так же в этот день в 20:00 в рамках программы международного культурного проекта «Русские сезоны» в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине состоится концерт «Мученики XX века», посвященный великой княгине Елисавете Феодоровне Романовой и всем безвинным жертвам тирании, насилия и войн XX века.

В концерте примет участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей» под управлением народного артиста России, профессора Льва Конторовича. Прозвучат духовные и светские произведения российских и западноевропейских композиторов. Мероприятие призвано укрепить культурные связи России и Германии.

На оба мероприятия будут приглашены главы и члены королевских и аристократических фамилий Германии и Европы, представители дипломатических миссий, деятели науки и культуры, бизнесмены, соотечественники, проживающие в Германии.

Русская линия

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К 155-летию со дня рождения преподобномученицы Елисаветы Феодоровны
В Берлине начала работать выставка «Святая Великая княгиня Елисавета Феодоровна Романова и её обитель милосердия»...

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