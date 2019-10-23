Игнорирование мнения архиереев по вопросу признания «ПЦУ» и отказ Архиепископа Иеронима ставить этот вопрос на голосование на Архиерейском Соборе может привести к расколу среди греческих архиереев…

С тех пор, как на Крите состоялся Собор, Элладская Православная Церковь потеряла единомыслие и оказалась в нестабильном состоянии, а признание «ПЦУ» и поминовение «митрополита» Епифания Думенко в Салониках лишь усугубило ситуацию и привело к очень серьёзным потрясениям, заявил журналисту греческого интернет-издания «Энимероси» митрополит Керкирский и Паксийский Нектарий (Довас), сообщает СПЖ.

«Вчера (воскресенье) в Православной Церкви Греции произошли очень серьёзные потрясения после поминовения „митрополита“ Церкви Украины в сотрудничестве с Вселенским Патриархом и нашим Архиепископом, которое состоялось в Фессалониках, — подчеркнул владыка Нектарий. — И не забывайте, что наша Церковь также получила „шоки“ в 2016 году из-за Большого Крита, и тогда не все архиереи согласились с его итогами».

По словам архиерея, несогласие 10 митрополитов Элладской Православной Церкви с признанием «ПЦУ» — очень важный факт, который нельзя игнорировать. «Были голоса и реакции, что такое серьёзное решение должно было быть принято путём голосования, но Архиепископ не принял их во внимание и приступил к признанию автокефальной Церкви Украины. То, что в нашей Церкви есть такое течение, не может остаться незамеченным», — отметил владыка Нектарий.

По его мнению, Элладская Церковь должна играть роль посредника в конфликте между Константинопольским Патриархатом и Русской Православной Церковью, но она встала на путь поддержки Фанара. «Я считаю, что Церковь Греции должна играть посредническую роль в конфликте между Константинопольским Патриархатом и Москвой. Это также подчеркивалось в моём письме в Священный Синод. Мне сообщили, что все хотят вести диалог, за исключением Вселенского Патриарха», — рассказал греческий иерарх.

Митрополит Нектарий добавил, что Патриарх Варфоломей не разделяет мнение тех, кто высказывался за проведение Всеправославного Собора по «украинскому церковному вопросу».

«Я не знаю, оказывалось ли на Архиепископа Иеронима давление и как на него оказывалось давление. Однако, я думаю, что, должно быть, было какое-то серьезное вмешательство Вселенского Патриарха Варфоломея», — подчеркнул митрополит Нектарий.

По мнению архиерея Элладской Церкви, за возникшим в Православии кризисом стоит большая политика, а церковные расколы и разногласия вместе с геополитическими перестановками представляют большую опасность для Греции.

«Всегда в истории за церковным кризисом следовала политика. К сожалению, политики всегда подталкивают Церковь к служению своим интересам, и, создавая кризисы среди нас, они имеют возможность вывести кризисы на другие уровни», — отметил владыка Нектарий.

Он также обратил внимание на то, что ни одна другая Поместная Православная Церковь, кроме Элладской, не признала «ПЦУ».

Русская линия