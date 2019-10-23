21 октября 2019 года в Управлении Кишиневско-Молдавской митрополии под председательством митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира состоялось очередное заседание Синода Православной Церкви Молдовы, сообщает Патриархия.Ru.

В заседании приняли участие архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, епископ Кагульский и Комратский Анатолий, епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл, епископ Единецкий и Бричанский Никодим, епископ Сорокский Иоанн и епископ Орхейский Силуан, а также секретарь Синода протоиерей Вадим Кейбаш.

Перед началом работы владыка Владимир ознакомил участников с повесткой дня, предложив для обсуждения различные темы, касающиеся церковно-административной жизни Православной Церкви Молдовы.

Журналы Синода опубликованы на сайте Кишиневско-Молдавской митрополии.

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