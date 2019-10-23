В результате переговоров в Сочи президенты России и Турции договорились, что курды уйдут от турецкой границы, а на их место придут российская военная полиция и сирийская армия…

Турция в течение 150 часов прекратит военную операцию в Сирии и постепенно уступит ранее занятые ею территории российской военной полиции и сирийской армии, которые должны будут проследить, чтобы все курдские формирования ушли из района границы Сирии и Турции. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Переговоры, в том числе один на один, продлились более шести часов, сообщает Lenta.Ru.

По словам Путина, принятые на встрече решения являются «очень важными, если не судьбоносными». Он подчеркнул, что ситуация в Сирии не должна препятствовать началу работы конституционного комитета республики, старт которой намечен на следующую неделю. Президент добавил, что страна должна быть освобождена от незаконного иностранного присутствия. При этом проблему севера, где проходит турецкая операция, не решить без взаимоуважительного диалога Дамаска и Анкары, добавил он.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что Турции не нужны чужие территории. По его словам, Анкара разделяет подход Москвы к территориальной целостности Сирии.

Турки решили покинуть занятые ими территории, а за порядком в «зоне безопасности» должны будут взять на себя ответственность российские военные. Об этом говорится в одном из пунктов подписанного сторонами меморандума о взаимопонимании. В документе указывается, что между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится зона безопасности. При этом курдские формирования, контролирующие северные территории Сирии, будут отведены на расстояние до 32 километров от границы.

В то же время с 12:00 23 октября российская военная полиция и сирийские военнослужащие будут введены в район, однако за пределами зоны турецкой операции. Они будут содействовать выводу курдских сил. В общей сложности на уход вглубь Сирии курдам дают 150 часов, то есть до 18:00 29 октября.

Отдельно подчёркивается, что они будут полностью выведены из двух ключевых городов в провинции Алеппо: Тель-Рифата и Манбиджа. По последнему Турция долгое время не могла договориться с США — Вашингтон последовательно поддерживал курдов, однако отказался вставать на их сторону после начала операции.

После этого на сирийских территориях к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира» появятся российско-турецкие патрули. Они будут следить за территориями на глубины до 10 километров от границы. Исключением станет лишь город Камышлы в провинции Хасеке.

Россия и Турция также намерены предпринять необходимые действия «для предотвращения инфильтрации террористических элементов». Они договорились содействовать безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину. Для мониторинга и координации действий, описанных в меморандуме, создается совместный механизм мониторинга.

Российский лидер после переговоров позвонил Башару Асаду и проинформировал об итогах встречи. Путин уточнил, что главной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и решение конфликтов в политическом русле.

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и поддержал принятые решения. Он добавил, что сирийские пограничники готовы совместно с российской военной полицией приступить к патрулированию границы Арабской Республики.

Теперь есть надежда, что тревожная ситуация на севере Сирии будет взята под контроль. В сложной ситуации Россия сумела если не примирить Сирию и Турцию, то помочь им найти взаимовыгодный компромисс. Причём этот компромисс оказался за счёт курдов. Впрочем, в нынешних условиях отвод курдских формирований от границы с Турцией был в любом случае неминуем.

Русская линия