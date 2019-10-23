Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2019

Немцы начали массово высылать из Германии чеченцев
Число депортируемых немецкими властями «российских беженцев» растёт — подавляющее большинство из них кавказцы…

Мигранты в ГерманииПредставители Западной Европы (в том числе и Германия) в ходе Первой и Второй Чеченских войн многие годы поучали Россию, как надо себя вести и обращаться с представителями чеченского народа, свято оберегая и защищая их права. Однако, столкнувшись с отдельными его представителями в качестве беженцев, власти Германии забыли о своей правозащитной риторике и начали массово отказывать им в виде на жительство и высылать из страны.

Толерантность толерантностью, но выходцы с российского Кавказа очень часто организуют в Европе преступные группировки по национальному признаку, бороться с которыми европейским правоохранителям очень сложно. В этих условиях в Берлине прибегли к весьма надёжному способу борьбы с проблемой — не принимать у себя таких «беженцев» и при первой же возможности высылать их обратно в Россию.

Подавляющее большинство высылаемых россиян — чеченцы, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на газету Der Tagesspiegel. Официальное Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии заявляет, что представители чеченского народа могут получить защиту и на территории России, пусть даже и не в самой Чечне.

Если в 2017 году обратно в РФ были высланы 184 россиянина, то в 2018-м — уже 422. В то же время только за первую половину текущего года зафиксировано уже 277 подобных случаев. В статистических данных указано только гражданство высылаемых беженцев. Тем не менее, Der Tagesspiegel приходит к выводу, что большинство из них — кавказцы, и в частности, чеченцы.

Как пишет издание, с января по август этого года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) приняло решение по 2613 ходатайствам об убежище, поданным чеченцами. Только 99 из них официально признаны беженцами либо власти признали их высылку невозможной по тем или иным причинам.

Русская линия

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Немцы начали массово высылать из Германии чеченцев
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