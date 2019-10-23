Немцы начали массово высылать из Германии чеченцев
Число депортируемых немецкими властями «российских беженцев» растёт — подавляющее большинство из них кавказцы…
Представители Западной Европы (в том числе и Германия) в ходе Первой и Второй Чеченских войн многие годы поучали Россию, как надо себя вести и обращаться с представителями чеченского народа, свято оберегая и защищая их права. Однако, столкнувшись с отдельными его представителями в качестве беженцев, власти Германии забыли о своей правозащитной риторике и начали массово отказывать им в виде на жительство и высылать из страны.
Толерантность толерантностью, но выходцы с российского Кавказа очень часто организуют в Европе преступные группировки по национальному признаку, бороться с которыми европейским правоохранителям очень сложно. В этих условиях в Берлине прибегли к весьма надёжному способу борьбы с проблемой — не принимать у себя таких «беженцев» и при первой же возможности высылать их обратно в Россию.
Подавляющее большинство высылаемых россиян — чеченцы, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на газету Der Tagesspiegel. Официальное Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии заявляет, что представители чеченского народа могут получить защиту и на территории России, пусть даже и не в самой Чечне.
Если в 2017 году обратно в РФ были высланы 184 россиянина, то в 2018-м — уже 422. В то же время только за первую половину текущего года зафиксировано уже 277 подобных случаев. В статистических данных указано только гражданство высылаемых беженцев. Тем не менее, Der Tagesspiegel приходит к выводу, что большинство из них — кавказцы, и в частности, чеченцы.
Как пишет издание, с января по август этого года Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) приняло решение по 2613 ходатайствам об убежище, поданным чеченцами. Только 99 из них официально признаны беженцами либо власти признали их высылку невозможной по тем или иным причинам.