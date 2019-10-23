Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2019

«Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою»
Греческий портал «Ромфея» опубликовал фото Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который вместе с верующими собирает дрова…

Митрополит Киевский ОнуфрийГреческое церковное информационное агентство «Ромфея», которое, несмотря на давление со стороны сильных мира сего, старается сохранять объективность при освещении церковных событий в православном мире, опубликовало фотографии Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который трудится в монастыре наравне с обычными паломниками.

«Картина говорит больше, чем тысяча слов», — такой китайском поговоркой авторы этого сообщения прокомментировали фото Предстоятеля канонической УПЦ.

Митрополит Киевский ОнуфрийПростота владыки Онуфрия явно тронула сердца редакторов «Ромфея», и они написали:

«На фотографии вы видите ни кого иного, как митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Московского Патриархата). Митрополит Онуфрий находился в те дни в своей бывшей Черновицкой епархии на западе Украины. По случаю его посещения прихожане собирали дрова для обогрева храма. Тогда он сразу же надел защитные перчатки и с простотой пошёл на работу собирать дрова с верующими. Как говорится в Евангелии: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».

От себя добавим, кто сделал эти фото остаётся неизвестным. Сам владыка Онуфрий обычно старается скрывать такие вещи и не благословляет публикацию подобных фотографий.

Русская линия

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