«Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою»

Греческое церковное информационное агентство «Ромфея», которое, несмотря на давление со стороны сильных мира сего, старается сохранять объективность при освещении церковных событий в православном мире, опубликовало фотографии Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который трудится в монастыре наравне с обычными паломниками.

«Картина говорит больше, чем тысяча слов», — такой китайском поговоркой авторы этого сообщения прокомментировали фото Предстоятеля канонической УПЦ.

Простота владыки Онуфрия явно тронула сердца редакторов «Ромфея», и они написали:

«На фотографии вы видите ни кого иного, как митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Московского Патриархата). Митрополит Онуфрий находился в те дни в своей бывшей Черновицкой епархии на западе Украины. По случаю его посещения прихожане собирали дрова для обогрева храма. Тогда он сразу же надел защитные перчатки и с простотой пошёл на работу собирать дрова с верующими. Как говорится в Евангелии: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».

От себя добавим, кто сделал эти фото остаётся неизвестным. Сам владыка Онуфрий обычно старается скрывать такие вещи и не благословляет публикацию подобных фотографий.

Русская линия