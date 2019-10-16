Митрополит Екатеринбургский Кирилл: «Надеемся на то, что милостивый Господь даст нам возможность мирно, благополучно пройти время строительства храма святой Екатерины»

16 октября 2019 года в эфире православного телеканала «Союз» митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обратился ко всем участникам опроса по определению места строительства собора святой Екатерины со словами благодарности за личное активное участие и за любовь к Богу, к святой Екатерине и к городу, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«Очень надеемся на то, что милостивый Господь даст нам возможность мирно, благополучно пройти время строительства храма святой Екатерины, и начать его строить с благодарением Богу, и с очень большим, с очень таким трогательным желанием восстановить справедливость в нашем городе, и поставить в историческом центре нашего города храм нашей покровительницы, храм святой великомученицы Екатерины», — сказал владыка.

Говоря о стремлении жить в мире и благополучии, глава митрополии подчеркнул, что «мир и благополучие зиждется, прежде всего, в своем собственном сердце».

«Очень хотелось бы, чтобы мы, умиротворив свою душу, в сердце своём начинали жить по-новому, — сказал архипастырь, призвав всем вместе готовиться к 300-летию основания Екатеринбурга. — Будем стараться делать так, чтобы наш город был лучше, чище, краше. И храм святой Екатерины, наш кафедральный собор, мы верим в это, станет, действительно, украшением нашего города».

Митрополит Кирилл выразил надежду, что главный храм города вскоре станет центром притяжения всех горожан после тех лет смут и непонимания друг друга, которые городу довелось пережить.

«Я очень надеюсь на то, что мы будем вместе всё это время, и что главное в нашей жизни — любовь к Родине, любовь к своему городу, к своему народу, к своей истории, к своей культуре — будет превалировать над всеми нашими недопониманиями, — сказал владыка Кирилл. — А желание быть вместе и сделать жизнь лучше и краше станет основным на всё последующее время. Низкий поклон всем! Сердечная благодарность за любовь к Богу, за любовь к святой Екатерине, за любовь к нашему городу!»

Архипастырь отметил особую значимость того, что результат опроса пришелся на день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, когда 296 лет тому назад был заложен первый храм святой Екатерины в нашем городе.

«Под Покровом Пресвятой Богородицы, молитвами и предстательством святой великомученицы Екатерины Господь Бог да поможет всем нам в этой жизни правильно исповедовать свое христианство и быть достойными гражданами нашего Отечества. Помогай всем Господь!» — сказал в завершении митрополит Кирилл.

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