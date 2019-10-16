Русская линия
Сводка новостей от 16 октября 2019

В Санкт-Петербурге состоится открытие выставки «Небесные покровители Российской Армии и Флота»

17 октября 2019 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге состоится открытие выставки «Небесные покровители Российской Армии и Флота». Выставка приурочена ко дню памяти святого праведного воина Феодора Ушакова и предваряет памятные мероприятия 2020 года, посвященные 275-летию со дня рождения святого адмирала, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В экспозиции будут представлены работы известных отечественных мастеров изобразительного искусства, посвященные славным страницам военно-морской истории России и небесным покровителям российского воинства. Центральными сюжетными линиями станут образы святого апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, святого праведного воина Феодора Ушакова и др. Особое место на выставке займет макет иконы главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».

В рамках выставки предусмотрено проведение открытых лекций и круглых столов о личности русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова и истории военно-морских побед Российского Флота. Также запланировано проведение мастер-классов художников декоративно-прикладного искусства.

Выставочный проект «Небесные покровители Российской Армии и Флота» подготовлен Центральным военно-морским музеем имени императора Петра Великого при поддержке Русской Православной Церкви, Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ, благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и благотворительным фондом «Достойно есть».

Контакты для СМИ: +7 (903) 234-63-64, Николаев Игорь Владимирович (директор благотворительного фонда культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова)

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Отец Фёдор Лукьянов: Семью надо защищать и беречь, а не разрушать принятием таких антисемейных законов
Патриаршая комиссия по вопросам семьи выступила категорически против закона о профилактике т.н. «домашнего насилия»...

Борьба с алкогольным лобби приносит свои плоды
По данным Минздрава, число россиян с алкогольной зависимостью снизилось с 2,2 млн до 1,3 млн человек...

Василий Анисимов: Благодаря гонениям на УПЦ авторитет Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в православном мире только укрепляется
Предстоятеля Украинской Православной Церкви хорошо знают и уважают во многих православных странах мира, заявил заслуженный журналист Украины...

В Берлине встревожены тем, что Китай заменил Германию на российском рынке
Восточный комитет немецкой экономики призывает к перезапуску отношений с Россией и поэтапной отмене санкций...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти митрополита-исповедника Агафангела (Преображенского), мы вспоминаем русского мыслителя Л.А.Тихомирова...

Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжественный акт по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Никодима (Ротова)

В Санкт-Петербурге состоится открытие выставки «Небесные покровители Российской Армии и Флота»

В Патриаршем войсковом всеказачьем соборе Новочеркасска торжественно отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы

В Успенском Вышенском женском монастыре прошли XIII Феофановские чтения

В Москве наградят победителей конкурса «Святость материнства»

В Екатеринбурге пребывает ковчег с частицей мощей святителя и исповедника Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика