|Сводка новостей от 16 октября 2019
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Отец Фёдор Лукьянов: Семью надо защищать и беречь, а не разрушать принятием таких антисемейных законов
Борьба с алкогольным лобби приносит свои плоды
Василий Анисимов: Благодаря гонениям на УПЦ авторитет Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в православном мире только укрепляется
В Берлине встревожены тем, что Китай заменил Германию на российском рынке
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжественный акт по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Никодима (Ротова)
В Патриаршем войсковом всеказачьем соборе Новочеркасска торжественно отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы
В Успенском Вышенском женском монастыре прошли XIII Феофановские чтения
В Москве наградят победителей конкурса «Святость материнства»
В Екатеринбурге пребывает ковчег с частицей мощей святителя и исповедника Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского