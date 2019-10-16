XIII Феофановские чтения «Святитель Феофан Затворник. 125-летие со дня кончины», начавшиеся 10 октября 2019 года в Издательском Совете Русской Православной Церкви, 12 октября продолжились конференцией в Успенском Вышенском монастыре Скопинской епархии Рязанской митрополии — обители, где подвизался в затворе святитель Феофан, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

В работе чтений приняли участие архиереи, члены Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана Затворника и другие представители церковной и светской академической науки, представители органов государственной власти Рязанской области.

Конференцию открыл митрополит Рязанский и Михайловский Марк, высоко оценивший значение трудов святителя Феофана для просвещения России XIX века. Архиерей также коснулся современности и отметил, что в наши дни большинство воспринимает святителя Феофана в основном как просветителя и духовного писателя, а не молитвенника и подвижника, однако и труды святителя малознакомы современному читателю.

«Нужно говорить о святителе Феофане, распространять его мысли, его творения не только в том виде, каком они были им написаны, но и стараться перелагать их в том числе на современный язык, обрабатывать их, стараться делать так, чтобы мысли святителя Феофана, его идеи жили в контексте нашего времени, — подчеркнул митрополит Марк.

Чтения и другие конференции, посвященные трудам святителя Феофана, проходят несколько раз в год, однако их значимость не уменьшается. Как отметил епископ Скопинский и Шацкий Феодорит, неизменно велико количество желающих выступить на чтениях, что свидетельствует о неисчерпаемости темы. С мнением владыки Феодорита согласился епископ Касимовский и Сасовский Василий.

Председатель комитета Рязанской областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова зачитала приветствие председателя областной Думы Аркадия Фомина.

В 2010 году в Издательском Совете была начата работа по изданию Полного собрания творений святителя Феофана, и многое еще предстоит сделать. Исследователи трудов святителя, выступавшие на конференции, рассказали, что работа по изучению творений духовного писателя продолжается.

Русская линия