Предстоятеля Украинской Православной Церкви хорошо знают и уважают во многих православных странах мира, заявил заслуженный журналист Украины…

Члены Межпарламентской ассамблеи Православия в самый разгар религиозного конфликта на Украине были абсолютно уверены, что прихожанам канонической Украинской Православной Церкви нечего бояться с таким Предстоятелем, как Блаженнейший митрополит Онуфрий, рассказал в эфире «Першого Козацького» заслуженный журналист Украины Василий Анисимов, сообщает СПЖ.

По его словам, в Будапеште к нему подходили православные депутаты парламентов европейских стран и стран Ближнего Востока, а также православные иерархи, и все в один голос твердили: «У вас всё будет хорошо, у вас же Онуфрий».

Таким образом, авторитет Митрополита Онуфрия в православном мире настолько высок, что никто не верит, что Господь может попустить поругание Церкви, Предстоятелем которой является Блаженнейший владыка.

По мнению православного публициста, именно благодаря примеру твёрдого упования на помощь Божию и редким душевным качествам владыки Онуфрия в иерархах УПЦ появилась нынешняя решимость на исповеднический подвиг.

«Он не дрогнул, и никто не дрогнул. Наши епископы до Онуфрия не были такими. А теперь смотрите, какие стойкие защитники», — отметил Василий Анисимов.

Заслуженный журналист Украины рассказал, что уважает Предстоятеля за его простоту и честность.

«Мне представляется, что митрополит Онуфрий оперирует совершенно простыми вещами. И очень понятными. О правде, о любви, о честности, о порядочности. Кстати, он не любит таких вот высоких каких-то, заумных славословий. <…> Он не дрогнет, он не солжёт», — уверен публицист.

По словам Василия Анисимова, Предстоятель пробуждает лучшее в каждом верующем канонической Церкви. «Он заставляет нас всех пробуждать в себе какие-то очень важные вещи: это моя вера, это мой дом, это моя страна, это мой язык, это моя культура, это моя правда. И я должен за неё стоять и сам ей соответствовать», — подчеркнул журналист.

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