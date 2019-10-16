14 октября 2019 года в городе Новочеркасске Ростовской области прошли торжества в честь праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, сообщает пресс-служба Ростовской епархии.

Божественную литургию в Патриаршем войсковом всеказачьем соборе Вознесения Господня совершили председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, митрополит Астраханский и Камызякский Никон, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Шадринский и Далматовский Владимир.

Преосвященным архипастырям сослужили благочинный Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский, настоятель Патриаршего Вознесенского собора протоиерей Георгий Сморкалов, благочинный Юго-Западного округа г. Ростова-на-Дону иерей Иоанн Осяк, благочинный Аксайского округа протоиерей Геннадий Макаренко, клирики Ростовской епархии.

Торжественное богослужение посетили заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Вячеслав Василенко, председатель городской Думы — глава г. Новочеркасска Юрий Лысенко, глава администрации г. Новочеркасска Игорь Зюзин, врио ректора Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова Юрий Разоренов, атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров, атаманы и казаки округов Всевеликого войска Донского, воспитанники казачьих кадетских корпусов.

За богослужением молились настоятельница Иверского монастыря игумения Рахиль (Ковалева) и сестры обители, студенты Донской духовной семинарии, многочисленные прихожане и паломники. Песнопения исполнил Большой митрополичий хор (регент — протодиакон Владимир Зубрицкий). Проповедь перед причастием произнес иерей Олег Малышев.

По окончании богослужения глава Донской митрополии приветствовал молящихся и в архипастырском слове напомнил о том, какое значение имеет праздник Покрова Пресвятой Богородицы для русского народа.

Затем у стен Патриаршего Вознесенского собора состоялся войсковой смотр подразделений казачьих округов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» и казачьих кадетских корпусов Ростовской области и других регионов. На Соборной площади была представлена выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Также работала выставка военной техники, показательные выступления провели спортсмены Дона.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба поздравил всех присутствующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы от имени полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова, отметив всенародный характер торжеств, чему послужила активная просветительская деятельность Донской митрополии. «Мы всегда должны помнить, что православная вера неразрывно связана с судьбой России», — подчеркнул Владимир Гурба.

Далее выступил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, который передал поздравление от главы региона. Он напомнил о том, что в следующем году отмечается 450-летие служения донских казаков Государству Российскому, а также пройдет 6-й Всемирный конгресс казаков. Заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Вячеслав Василенко также поздравил присутствующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, отметив значимость этого события для казаков Дона. Он подчеркнул важность развития кадетских учебных заведений в регионе и пожелал юным казакам быть настоящими патриотами и гражданами России.

Митрополит Кирилл обратился с приветствием к казакам и кадетам. От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и от Синодального комитета по взаимодействию с казачеством он поздравил присутствующих с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. В архипастырском слове к кадетам митрополит Меркурий напутствовал юных защитников Родины.

После приветственных слов почетных гостей парадным маршем по Соборной площади прошла конная полусотня донских казаков, были представлены показательные выступления группы барабанщиков. Также в этот день состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса и награждение победителей смотра казачьих кадетских корпусов, техникумов и лицеев переходящими кубками и вымпелами. В честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Новочеркасске прошел целый ряд мероприятий, среди которых были фольклорные фестивали, выставки детских творческих работ, выставки-ярмарки товаров донских сельхозпроизводителей, концерты и многое другое.

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