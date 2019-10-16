В Берлине встревожены тем, что Китай заменил Германию на российском рынке

Германии следует стратегически переработать свои отношения с Россией. С таким призывом выступил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс в интервью Reuters, сообщает «Немецкая волна».

По его словам, без крепких связей с Россией Евросоюзу грозит участь быть растёртым в порошок между США и Китаем.

Санкции ЕС в отношении России «привели к тому, что российское общество ещё теснее окружило президента Владимира Путина», заявил Хармс. «Мы, разумеется, выступаем за как можно более скорое снятие санкций», — подчеркнул исполнительный директор комитета. При этом он увязал их отмену с прогрессом в выполнении Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины. Снятие санкций без каких-либо условий «не в наших интересах», добавил Хармс.

Китай получает выгоду от сложившейся ситуации, отметил исполнительный директор комитета. Россия экспортирует из КНР товары, которые в силу введённых ограничений не может получить из ЕС, объяснил он. По словам Хармса, объём торговли РФ с Китаем почти вдвое превышает объём торговли с Германией. Российские компании доверяют китайским поставщикам в большей степени, поскольку КНР не вводила санкций, добавил он.

В июне Германо-российская внешнеторговая палата обнародовала результаты опроса 141 немецкой фирмы. Его участники среди прочего отметили влияние санкций США и Евросоюза в отношении России на российский бизнес компаний из Германии. Так, из-за ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов немецкие фирмы в России недополучили 1,1 млрд евро. По сравнению с этим санкции ЕС в меньшей степени отразились на российской деятельности компаний из ФРГ.

Кроме того, 87 процентов опрошенных AHK считают, что канцлерин Германии Ангеле Меркель следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях ФРГ и России — например, посещать крупные российские отраслевые мероприятия.

Впрочем, пока это всё только благопожелания и заявления отдельных немецких политиков, и ничего более. Немецкий бизнес давно выступает за снятие санкций с России, но власти Германии занимают совсем иную позицию.

Русская линия