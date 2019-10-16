15 октября 2019 года в Синем зале Санкт-Петербургского епархиального управления состоялся торжественный акт по случаю 90-летия со дня рождения митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова; 1929−1978), сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В мероприятии, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, приняли участие: председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва, митрополит Феодосийский и Керченский Платон, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, епископ Боровичский и Пестовский Ефрем, епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Фома, епископ Юрьевский Арсений, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан, священнослужители, насельники Александро-Невской лавры, игумении женских монастырей, деятели науки и культуры, студенты.

Предстоятеля Русской Православной Церкви и всех собравшихся приветствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие участники этого торжественного акта! Ваше Святейшество, молитвой „Царю Небесный“ позвольте открыть этот торжественный акт, посвященный светлой памяти великого иерарха нашей Церкви, архипастыря нашего города владыки Никодима. Вчера в этом зале мы провели хорошую конференцию, где еще раз мы вспомнили всю жизнь владыки Никодима, а сегодня посмотрим фильм, посвященный владыке Никодиму, в котором многие участники, свидетели его жизни, поделятся своими впечатлениями об этом великом человеке», — отметил глава Санкт-Петербургской митрополии.

После молитвы с приветственным словом к гостям вечера обратился Святейший Патриарх Кирилл.

В дар музею Санкт-Петербургской духовной академии Предстоятель Русской Церкви передал для экспозиции о своем деде иерее Василии старинные потир и трехсвечник, рассказав их историю.

«Вы знаете, наверное, что мой дед много лет провел в тюрьмах и лагерях. Он боролся за Православие, боролся против обновленчества, его несколько раз арестовывали. Как он сам говорил, „я прошел 46 тюрем и семь ссылок“. Действительно, большую часть жизни он прожил в скорбях и заточениях, — поделился Святейший Владыка. — Недавно в нашем родовом доме, который стоит еще со времен прадедов в селе Оброчное Ичалковского района (нынешняя Мордовия, в свое время это была Нижегородская губерния Российской империи) делали ремонт и открыли часть стены. И там в тайнике нашли серебряный потир и трехсвечник. Причем стена была обезображена штыками — значит, кто-то проводил обыск в доме, и штыками, пытался определить, нет ли чего за этой стенкой. Но штыки не попали ни в чашу, ни в трехсвечник. А потом мои родственники, производя там ремонт, открыли случайно эту стенку и обнаружили и потир, и трехсвечник. Это тоже свидетельство о том периоде духовной борьбы нашего народа, когда приходилось людям скрывать свою религиозность и спасать святыни».

Затем ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан представил современное издание научного труда митрополита Никодима (Ротова) «История Русской духовной миссии в Иерусалиме», приуроченное к памятной дате. Книга издана с предисловием Святейшего Патриарха Кирилла. За эту работу в 1959 году митрополит Никодим (в то время архимандрит) был удостоен степени кандидата богословия.

В данном труде в хронологической последовательности излагается история Русской духовной миссии в Иерусалиме, в частности, перечисляются начальники и состав миссии, описывается материальное положение, взаимоотношения с Иерусалимской Патриархией, инославными миссиями и русскими гражданскими представительными органами. В своей работе автор, помимо многочисленных печатных изданий, использовал около 700 дел из архива миссии. Труд не потерял своего значения и в настоящее время.

Далее состоялась презентация документального фильма «Человек Церкви» о митрополите Никодиме, созданного Санкт-Петербургской духовной академией при поддержке православного телеканала «Спас».

Торжественный вечер завершился исполнением большим сводным хором Санкт-Петербургской духовной академии (дирижер — лауреат международных конкурсов Раиса Гундяева) с оркестром Synergy orchestra (художественный руководитель — Илья Тен) двухорного песнопения Дмитрия Бортнянского «Тебе Бога хвалим».

Предстоятель Русской Церкви поблагодарил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, организаторов и участников вечера памяти митрополита Никодима.

Торжественный акт стал последним пунктом программы пребывания Святейшего Патриарха Кирилла в Санкт-Петербурге.

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