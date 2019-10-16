В Екатеринбурге пребывает ковчег с частицей мощей святителя и исповедника Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского

15 октября 2019 года, в храм Вознесения Господня города Екатеринбурга доставлен ковчег с частицей мощей святителя и исповедника Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского.

Завтра, 16 октября, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в храме Вознесения Господня совершит Божественную литургию и помолится с духовенством и паствой пред святыми мощами святителя и исповедника Агафангела.

Святыня пробудет в храме до конца дня 16 октября.

Митрополит Агафангел (Александр Лаврентьевич Преображенский) родился 23 сентября 1854 года в семье сельского священника Тульской губернии.

В 1871 году Александр поступил в Тульскую духовную семинарию, затем в Московскую духовную академию, которую блестяще окончил в 1881 году со степенью кандидата богословия. В 1885 году последовала неожиданная смерть его жены и малолетнего сына. Преклонившись перед неисповедимой волей Божией, Александр принимает иночество с именем Агафангел.

В 1886 году иеромонах Агафангел был назначен инспектором Томской семинарии, а затем ректором Иркутской семинарии с возведением в сан архимандрита.

За ревность в службе Церкви Божией владыка Агафангел неоднократно удостаивался наград. Высочайшим указом от 6 мая 1904 года епископ Агафангел был возведен в сан архиепископа.

Мудрость, тактичность и благожелательность к эстонцам и латышам проявил владыка в трудные дни революции 1905−1906 гг. Архиепископ Агафангел основал комитет «По оказанию помощи православным семьям, пострадавшим от беспорядков в Прибалтийском крае». Под покровом комитета от смерти были спасены многие, в том числе лютеране и католики. Симпатии населения к архиепископу Агафангелу особенно проявились во время его перевода на Литовскую кафедру в 1910 году. Никогда еще Рига не видела таких сердечных и многолюдных проводов православного архиерея.

Во время революции 1917 года и последующих гонений на Церковь митрополит Агафангел находился на кафедре Ярославских и Ростовских святителей. Митрополит Агафангел принимал активное участие в Поместном Соборе Русской Церкви, был членом Высшего Церковного Управления при Патриархе Тихоне.

После кончины Патриарха Тихона временно, до созыва Собора, во главе Церковного Управления становится митрополит Ярославский Агафангел. Власти немедленно привлекли к судебной ответственности владыку Агафангела за антисоветскую деятельность. В этих условиях митрополит Агафангел призвал епископат управлять епархиями самостоятельно, сообразуясь с Писанием, священными канонами и обычным церковным правом, по совести и архиерейской присяге впредь до восстановления высшей церковной власти. Данное послание вызвало у властей беспокойство. Митрополит был арестован и вскоре выслан в Нарымский край. По окончании срока ссылки, в августе 1925 года, митрополит Агафангел получил возможность вернуться в Ярославль.

Тюрьма, ссылка, угроза церковных расколов — все это подорвало здоровье митрополита Агафангела. 30 января 1928 года он совершил свое последнее богослужение в Ярославском Свято-Духовом храме. Утром 16 октября 1928 года митрополит Агафангел преставился.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 года определил причислить к лику священноисповедников Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского и Ростовского.

Приглашаем всех желающих прикоснуться к святыне.

Русская линия