По данным Минздрава, число россиян с алкогольной зависимостью снизилось с 2,2 млн до 1,3 млн человек…

Благодаря целому ряду мер российского правительства, число зависимых от алкоголя за последние 10 лет в России снизилось почти на 40%, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав России.

«По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм) с 2008 по 2017 гг. сократилось на 37% – с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (с 1,46% до 0,88% населения)», — заявили в пресс-службе Минздрава.

Заболеваемость алкогольными психозами снизилась в 2,2 раза — с 70,4 до 32 на 100 тысяч населения, отмечают в министерстве.

По расчетам Минздрава России, потребление алкоголя снизилось с 15,7 литров на человека в 2008 году до 9,3 в прошлом году.

В сообщении отмечается, что Минздрав продолжает активное участие в формировании государственной политики по сокращению вредного потребления алкоголя. В рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» планируется разработка новых эффективных «популяционных мер как информационного, так и регуляторного характера».

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, снижение употребления алкоголя повлекло за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России, утверждают Минздраве.

«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения», — заявили в ведомстве.

Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения.

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